Bahçesaray'da Tek Çilek Üreticisi: Bahar Ayhan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçesaray'da Tek Çilek Üreticisi: Bahar Ayhan

03.07.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahar Ayhan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde devlet desteğiyle çilek yetiştiriciliği yapıyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 10 yıl önce devlet desteğiyle kurduğu 500 metrekarelik serada çilek yetiştiriciliğine başlayan 32 yaşındaki Bahar Ayhan, ilçedeki tek çilek üreticisi oldu.

Yoğun kar alması nedeniyle kışın yolu sürekli kapanan ilçeye bağlı Köşk Mahallesi'nde yaşayan Ayhan, 2016'da mahalledeki arazisini değerlendirerek tarımsal üretim yapmaya karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran Ayhan, hazırladığı projenin kabul edilmesiyle aldığı destek sayesinde 500 metrekarelik alana kurduğu serada çilek yetiştirmeye başladı.

Çevresindeki dağların halen karla kaplı olduğu mahallede ürettiği çilekleri kent merkezi ve çevre ilçelere satan Ayhan, işini büyütmek için bu yıl da Van Valiliğinin "Meyveciliği Geliştirme Projesi"ne başvurdu.

Buradan aldığı destekle 2 bin 500 metrekare alana 5 yeni sera kurarak kapasitesini artırmayı planlayan Ayhan, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de kadınlara örnek oluyor.

İşini severek yapan ve günün büyük bölümünü serada geçiren Ayhan, doğal ortamda yetiştirdiği çilekleri ailesinin desteğiyle toplayarak kent merkezi ve çevre ilçelere gönderiyor.

"Yılda 2 ton çilek üretiyorum"

Ayhan, AA muhabirine, devlet desteğiyle başladığı çilek yetiştiriciliğini daha da büyütmek istediğini söyledi.

Bu yıl başvurduğu proje sayesinde 2 bin 500 metrekare alana 5 yeni sera kurarak işini geliştireceğini belirten Ayhan, tüm gençlere bu işi yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Yaptığı üretimle ailesine katkı sunduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Yetiştirdiğim çileğin reçelini de yapıyorum. Yılda 2 ton çilek üretiyorum. Bu konuda kendimi daha çok geliştirmeyi, daha fazla üretim yapmayı ve ürünleri başka şehirlere de satmayı hedefliyorum. İyi ki bu işe başladım. Hedefim işimi daha da büyütmek. Ürettiğim çilekler organik, tadı çok güzel. Çok beğeniliyor. Çilek topladığımda çok mutlu oluyorum. Güzel bir duygu. Ailem de bana bu konuda çok destek oluyor."

Toprakla ilgilenmeyi sevdiğini anlatan Ayhan, "Bu işe başladıktan sonra başka bir şey yapmak istemiyorum. Seramın kapısını açtığımda çilekleri ve o güzelliği görmek dünyalara bedel. İlçede çilek üretimini sadece ben yapıyorum. Yolların yaklaşık 6 ay kapalı kaldığı zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Yine de güzel. Bir şeylerle uğraşmak insana huzur veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bahçesaray, Ekonomi, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahçesaray'da Tek Çilek Üreticisi: Bahar Ayhan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam

11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:49:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçesaray'da Tek Çilek Üreticisi: Bahar Ayhan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.