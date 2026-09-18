BAİB ihracatı 2,1 milyar doları aştı, Almanya pazarı yüzde 41 büyüdü - Son Dakika
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BAİB ihracatı 2,1 milyar doları aştı, Almanya pazarı yüzde 41 büyüdü

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BAİB ihracatı 2,1 milyar doları aştı, Almanya pazarı yüzde 41 büyüdü
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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin ihracatı yılbaşından bu yana 2 milyar 100 milyon doları geçti. Aynı dönemde Almanya pazarı yüzde 41, ABD pazarı yüzde 26,5 büyüme kaydetti.

Yılbaşından bu yana ihracatta 2 milyar 100 milyon doları aşan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinde (BAİB), aynı dönemde Almanya pazarı yüzde 41 ve Amerika Birleşik Devletleri pazarı da yüzde 26,5 oranında büyüme kaydetti.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, birlik olarak 2 milyar dolarlık barajı, geçen yıllara göre daha erken aştıklarını ve özellikle alternatif pazarları da çeşitlendirdiklerini söyledi.

Birlik olarak 174 ülke ve bölgeye ihracat yaptıklarını belirten Can, "Bölge ihracatında birinci sırada Almanya, ikinci sırada ABD yerlerini korudu. Almanya'da artışımız devam ediyor, ABD de sevindirici bir seyir izliyor." dedi.

Ocaktan bu yana Almanya'ya 211 milyon dolarlık, ABD'ye de 160 milyon dolarlık satış yaptıklarını anlatan Can, Almanya pazarında yüzde 41, ABD'de de yüzde 26,5 büyüme kaydettiklerini bildirdi.

Can, en fazla ihracatın yapıldığı ülke sıralamasında ABD'yi Çin, Rusya ile Romanya'nın takip ettiğini ve tüm pazarlarda artış sağladıklarını ifade etti.

ABD'ye en fazla savunma sanayi ve mermerde ihracat yapılıyor

Birlik olarak özellikle ABD pazarını da önemsediklerini vurgulayan Can, "Bizim açımızdan ABD pazarının gelişmesi sevindirici, çünkü Almanya, Avrupa ve Rusya bizim ana pazarlarımızdı, ABD son yıllarda bir atak yaparak ikinci sıraya kadar geldi. Dönem dönem ay bazında bazen birinci sıraya yükseldiği oluyor. Bu açıdan ihracatımız artış gösteriyor. ABD'de mermerle başlayan ihracat serüveni çikolata ve savunma sanayiyle devam ediyor." diye konuştu.

Yakın zamana kadar ABD'ye ihracatın yok denecek kadar az olduğuna işaret eden Can, 8,5 ayda 160 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını belirtti.

Alternatif pazarların oluşmasını daima önemsediklerinin altını çizen Can, herhangi bir risk durumunda farklı pazarların devreye girdiğini ve ihracatçıyı rahatlattığını söyledi.

Birlik Başkanı Can, Almanya'ya da en fazla biber, kiraz-vişne ve savunma-havacılık ürünleri gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriAlmanyaİhracatEkonomiSon Dakika

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