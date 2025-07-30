BAİBÜ\'den Sıfır Atık Projesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış ahşap malzemeleri geri dönüştürerek üniversite içinde kullanılabilir ürünlere dönüştürüldü.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), sürdürülebilirlik ve çevre bilinci doğrultusunda dikkat çeken bir projeye imza attı. Üniversite bünyesindeki Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, kullanılmayan ahşap parkeler, eski sıralar ve benzeri yapı malzemeleri değerlendirilerek üniversite içinde tekrar işlev kazandı. Sıfır atık yaklaşımı temel alınarak kitaplıklar, oturma alanları, telefon ve tablet stantları ile kapalı otobüs durakları üretildi. BAİBÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İnşaat Mühendisi Bülent Baloğlu, atıl durumdaki malzemelerin üniversite bünyesinde yeniden değerlendirilmesinin sadece çevreci değil, aynı zamanda ekonomik bir kazanım olduğunu belirtti.

"Ekonomik ömrünü yitiren ahşap parkelerimizi değerlendirdik"

Eskiyen ahşap ürünleri üniversite içerisinde değerlendirdiklerini söyleyen Bülent Baloğlu, "İlk önce arkamda görmüş olduğunuz kitaplıkla başladık. Ekibimizle birlikte bir fikir ortaya çıkmıştı toplantılarımızda. Bizim kullanmakta olduğumuz ancak ekonomik ömrünü yitiren ahşap parkelerimizi değerlendirelim dedik. Böyle bir kitaplık fikri çıktı. Bu kitaplık, bizim tamamen kendi imalatımız ve sıfır atıkla üretilmiş bir ürün. Bunun gibi telefon standı, tablet standı yaptık. Bunların hem üzerindeki lazer baskılarını, Gerede Meslek Yüksekokulu'ndan destek alarak yaptırdık. Tamamıyla kamu tarafından yapılmış olan geri dönüşüm ürünleridir. Bunun yanında sıralardan oturma alanları yaptık. Daha sonra üniversitemizin içerisine iki tane otobüs durağı yaptık. Özellikle üniversitemizin bulunduğu konumu itibarıyla kış şartlarının ağır geçtiği, yağışlarının fazla olduğu bir bölgedeyiz. O yüzden de kapalı duraklara ihtiyacımız vardı. Bu şekilde iki tane kapalı durak yaptık" dedi.

"Sıfır atık projemizde hızlı bir şekilde ilerliyoruz"

Proje sayesinde ekonomiye de yardımcı olduklarını belirten Baloğlu, "Biz, üniversitemizdeki işlevselliğini yitirmiş olan, ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelere daha farklı işlevsellik kazandırarak hem ekonomiye hem de kullanıma kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sayede sıfır atık projemizde hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ekibimiz bu konuda çok mahir. Hem fikir üretimi açısından hem de bu atık malzemelerden yeni ürünler elde etmek açısından çok mahir. O yüzden de ayrıca ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU