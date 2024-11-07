Bailey: Faiz Düşüşü Beklenmiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bailey: Faiz Düşüşü Beklenmiyor

BoE Başkanı Bailey, büyük bir şok olmazsa faizlerin düşük seviyelere inmesini beklemediklerini açıkladı.

07.11.2024 17:47
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, büyük bir şok olmadığı sürece politika faizinin birkaç yıl önce olduğu gibi çok düşük seviyelere inmesini beklemediğini belirtti.

Bailey, BoE Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e çekmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, BoE'nin süren enflasyonist baskıları değerlendirmesi gerektiğini ve bu baskıların özellikle hizmet enflasyonu ve maaşlardaki artışta kendini gösterdiğini dile getirdi.

Bu baskıların ortadan kalkıp kalkmayacağını yakından takip ettiklerini söyleyen Bailey, ülkede geçen hafta açıklanan Sonbahar Bütçesi'nde planlanan harcamaların enflasyona yüzde 0,5 yukarı yönlü etki yapabileceğini aktardı.

Bailey, Sonbahar Bütçesi'nin enflasyona artırabileceğini ancak enflasyon patikasının hedefe doğru ilerlediğini ifade ederek, "İyi haber şu ki enflasyon beklediğimizden daha hızlı düşüyor ama bu noktada büyük bir belirsizlik var. Bu açıdan BoE bütçedeki önlemlerin ekonomideki etkisini görmek istiyor." dedi.

BoE yetkililerinin politika faizini nötr seviyeye düşürme yönünde bir fikri olmadığını belirten Bailey, büyük bir şok olmadığı sürece politika faizinin birkaç yıl önce olduğu gibi çok düşük seviyelere çekilmesini beklemediğini bildirdi.

"Tüm ABD yönetimleriyle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz"

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle uygulanabilecek olası vergilere ilişkin soruya ise Bailey, "Trump yönetiminin ne tür politikalar açıklayacağını görmek gerekiyor ancak henüz o noktada değiliz. Küresel ekonomideki parçalanmayı dikkatlice izlememiz gerekiyor. Bunun para politikası ve finansal istikrar hedefleri açısından sonuçlarını düşünmeliyiz. Dünya ekonomisindeki parçalanmanın yaratabileceği çok fazla risk var." diye konuştu.

Bailey, tüm ABD yönetimleriyle yakın çalıştıklarını ve Trump yönetimiyle de daha önceki başkanlık döneminde olduğu gibi çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bailey: Faiz Düşüşü Beklenmiyor - Son Dakika

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