Bakan Bayraktar, 2040'ta 10 bin megavat nükleer kapasiteyi Sinop ve Trakya'da istedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar, 2040 yılında 10 bin megavatlık nükleer kapasiteye ulaşmak için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santralleri kurmak istediklerini belirtti. Bayraktar, söz konusu hedef kapsamında her iki bölgede nükleer santral hayata geçirilmesini istiyor.
Bakan Bayraktar: "2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz."
Kaynak: İHA
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