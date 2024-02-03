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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için çalışmaya devam ediyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için çalışmaya devam ediyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için çalışmaya devam ediyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için aralıksız çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Bakan Bayraktar, deprem sonrası Bakanlığın çalışmalarını anlatan bir video paylaştı ve depremzedelere desteklerinin süreceğini belirtti.

03.02.2024 15:26
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için aralıksız çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden sarsan asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. İlk günden itibaren devletimiz hızla yaraları sarmak için tüm gücüyle vatandaşımızın yanında oldu. Depremden etkilenen şehirlerimizi ayağa kaldırmak için de aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın."

Paylaşımda, deprem sonrası Bakanlığın çalışmalarını anlatan video da yer aldı.

6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi amacıyla toplamda 17,5 milyar liralık destekte bulunulduğu vurgulanan videoda, "Bu aziz milletin bir ferdi olmanın yüklediği sorumluluk ve bilinçle tüm gücümüzle depremzedelerimizin yanında olduk, bundan sonra da her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

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