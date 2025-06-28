Enerji Bakanı'ndan Yenilenebilir Reform Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Bakanı'ndan Yenilenebilir Reform Müjdesi

Enerji Bakanı\'ndan Yenilenebilir Reform Müjdesi
28.06.2025 19:14
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Rüzgarda ve güneşte özellikle yatırıma başlamadan önceki izin sürecini kısaltacak bir reform paketi bu hafta mecliste yasalaşacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Rüzgarda ve güneşte özellikle yatırıma başlamadan önceki izin sürecini kısaltacak bir reform paketi bu hafta mecliste yasalaşacak. İzin süreci hızlı olursa finansmanın buraya gelmesi daha hızlı olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, güncel teknolojik gelişmelerin sergilendiği SDN Tech Expo'ya katıldı. Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada elektrifikasyonun önemi ve enerjide arz güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, 'Kaynaktan Teknolojiye Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Yolcuğu' başlıklı oturumda ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan'ın sorularını yanıtladı.

Enerji yatırımlarına hız kazandıracak reform paketinin bu hafta mecliste olacağını duyuran Bayraktar, "Bu hafta meclisimizin Genel Kurulu gündemine gelen bir reform paketi var. Rüzgarda ve güneşte özellikle yatırıma başlamadan önceki izin sürecini kısaltacak bir reform paketi bu hafta mecliste yasalaşacak. İzin süreci hızlı olursa finansmanın buraya gelmesi daha hızlı olacak" dedi.

"Elektrifikasyona geçiş hızlandı"

Bakan Bayraktar, eletrifikasyona geçişin hızlandığına dikkat çekerek, "Elektrik hayatımızın her alanında olmaya başladı. Yeni trend bu, buna hazır olmamız gerekiyor. Bu durum beraberinde elektrik tedariği gibi konuları ortaya çıkarıyor. Küresel ısınma nedeniyle karbon emisyonu düşük ya da sıfır emisyonlu kaynaklardan enerjiyi almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Avrupa'da bazı ülkelerde Nisan ayında gerçekleşen elektrik kesintilerinden de bahsetti. Enerjide arz güvenliğine dikkat çeken Bayraktar, "28 Nisan'da Avrupa'da çok önemli bir hadise oldu Yaklaşık 60 milyon insanın hayatını felce uğratan Portekiz ve İspanya'da çok büyük elektrik kesintileri oldu. Hayat adeta durdu, çünkü elektrik olmadığı zaman internet yok, haberleşme problem, bankacılık problem, ulaştırmada sinyalizasyon etkileniyor. Hayatın her alanı adeta durma noktasına giriyor. Teknolojinin ve bu yeni dünyanın bize getireceği inanılmaz fırsatlar var çok önemli gelişmeler ama uyanık olmak zorundayız dikkatli olmak zorundayız. Arz güvenliği ihtiyacımız var. Kesintisiz bir şekilde kaliteli bir şekilde sürekli bir şekilde artan talebi karşılamamız lazım" şeklinde konuştu.

"Yenilenebilir enerji olmazsa olmazımız"

Yenilenebilir enerji ile ilgili de konuşan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji olmazsa olmazımız durumunda. Güneş ve rüzgar bu işin en önemli ve en çok büyüyecek alanlarından. Bu bir dünyada yapılan trend falan değil, yenilenebilir enerji bizim için zorunluluktur. Türkiye mutlaka yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde devreye almak zorunda. Türkiye'de son dönemde bu alanlara önemli yatırımlar yapılıyor. İrili ufaklı güneş ve rüzgar santrali yatırımları yapılıyor. Önümüzdeki dönemde bu yatırımların çok daha artacağı süreci yaşayacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisinde hedeflerinden de bahseden Bayraktar, "Türkiye son 15 yılda rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu gücü 34 bin megavatlara geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da gerçekleşen konferansta 2035 yılı için de hedeflerimizi ilan etmişti. Yaklaşık 10 yıl sonra 33 bin megavat olan kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. 2035 hedeflerimiz için her yıl 8-9 bin megavat yeni kurulu güç yapmamız gerekiyor" sözlerini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı'ndan Yenilenebilir Reform Müjdesi - Son Dakika

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