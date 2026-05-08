Bakan Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasında yeni LNG anlaşmasının imzalanabileceğini bildirdi Açıklaması
Bakan Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasında yeni LNG anlaşmasının imzalanabileceğini bildirdi Açıklaması

08.05.2026 11:30
"Şu anda yıllık 4,4 milyar metreküp bir anlaşmamız var. Onu eskiden olduğu gibi 6-6,5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz" - "Cezayir ile enerji alanında, özellikle LNG ticareti çerçevesinde gelişen işbirliğimizin, önümüzdeki dönemde petrol ve doğal gazda ortak arama çalışmalarıyla daha güçlü bir zeminde ilerlemesini bekliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasındaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmasının bu yıl yenilenebileceğini belirterek, "Şu anda yıllık 4,4 milyar metreküp bir anlaşmamız var. Onu eskiden olduğu gibi 6-6,5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz." dedi.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Cezayir arasında LNG ticareti ile petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri başta olmak üzere enerji alanındaki işbirliği konularının ele alındığını söyledi.

Cezayir ile Türkiye arasında yeni projelerin gündeme gelebileceğine dikkati çeken Bayraktar, "Bu sene içerisinde yeni bir anlaşma yapabiliriz diye ümit ediyoruz. Mevcut anlaşmamız Eylül 2027'de bitiyor zaten. Dolayısıyla onu yenilemeyi hedefliyoruz. Şu anda yıllık 4,4 milyar metreküp bir anlaşmamız var. Onu eskiden olduğu gibi 6-6,5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz. Buna hazır olduğumuzu söyledik. Avrupa, kendilerine uzun dönemli bir taahhüt veremiyor. Dolayısıyla 'Rahat olun' dedik, biz size verebiliriz." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Cezayir LNG'sinin Türkiye üzerinden özellikle Güneydoğu Avrupa'ya gidişiyle alakalı iki ülkenin beraber çalışabileceğini söyledi.

Konuya ilişkin teknik bilgi de veren Bayraktar, "Önce LNG'nin Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. İkinci aşama için gelen LNG'nin bir miktarının Türkiye'deki tesislerimizde gazlaştırılıp özellikle Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle alakalı bir proje konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Bugün önemli gündemlerden biri de özellikle milli şirketimiz Türkiye Petrollerinin Cezayir'in milli petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach ile bizim sismik ve sondaj gemilerimizle beraber Cezayir denizlerinde petrol ve doğal gaz arama konusunda birlikte çalışması konusuydu." dedi.

Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısı yapıldı

Bakan Bayraktar, Nsosyal hesabından Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cezayir ile enerji alanında gelişen işbirliğinin daha güçlü şekilde ilerlemesinin hedeflendiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un riyasetlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısına katıldık. Cezayir ile enerji alanında, özellikle LNG ticareti çerçevesinde gelişen işbirliğimizin önümüzdeki dönemde petrol ve doğal gaz alanında ortak arama çalışmaları ile daha güçlü bir zeminde ilerlemesini bekliyoruz.

Türkiye ile Cezayir arasındaki köklü ortaklığın, karşılıklı güven ve ortak vizyon temelinde daha da derinleşerek yoluna devam edeceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

