Bakan Bilgin: "Asgari ücretin istihdama negatif bir etkisi yok" - Son Dakika
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Bakan Bilgin: "Asgari ücretin istihdama negatif bir etkisi yok"

18.10.2022 00:58
Bakan Bilgin: "Asgari ücretin istihdama negatif bir etkisi yok"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret artışlarının istihdam kaybına yol açıp açmadığı yönündeki soruya, "Yıl sonu itibariyle de yıl içinde değerlendirildiğinde de asgari ücretin istihdama negatif bir etkisi yok. Bu bizim çalışmalarımızda ortaya çıkan bir şeydi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret artışlarının istihdam kaybına yol açıp açmadığı yönündeki soruya, "Yıl sonu itibariyle de yıl içinde değerlendirildiğinde de asgari ücretin istihdama negatif bir etkisi yok. Bu bizim çalışmalarımızda ortaya çıkan bir şeydi. Ama geçtiğimiz yıl Nobel Ödüllü iktisatçılar bunu bilimsel olarak da ortaya koydular" cevabını verdi.

Bakan Bilgin, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen programı çerçevesinde gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin 'asgari ücretlere gelen zamlar istihdamı nasıl etkiliyor' sorusu üzerine Bakan Bilgin, "Her asgari ücret düzenlemesi yapıldığı zaman gündeme gelen şey şudur; istihdam kaybına yol açar. Ben mesleki olarak da biliyorsunuz çalışma ekonomisi hocasıyım. Bizim çeşitli dönemleri ücret politikalarını karşılaştırmak için seçili dönemleri incelemiştim. Asgari ücretin bizim artırdığımız gibi belli bir gerçek artışa tekabül ettiği dönemlerde çok kısa süre istihdamdaki artış duruyor. Fakat çok az iş yerinde küçük işletmelerde işçi çıkarmaları da oluyor. Ama yıl içerisinde üçüncü aydan itibaren istihdam artışı devam ediyor. O çıkaranlar da tekrar geri istihdam yaratmak için uğraşıyorlar. Yıl sonu itibariyle de yıl içinde değerlendirildiğinde de asgari ücretin istihdama negatif bir etkisi yok. Bu bizim çalışmalarımızda ortaya çıkan bir şeydi. Ama geçtiğimiz yıl Nobel Ödüllü iktisatçılar bunu bilimsel olarak da ortaya koydular. Gerçek ücret artışlarının istihdam kaybına yol açmadığı şeklinde tezleriyle Nobel Ödülü aldılar" diye konuştu.

"Komisyon üyelerine rağmen böyle bir açıklama yapmam doğru değil"

Açıklamasında, yıl başında yapılması planlanan asgari ücret zammıyla ilgili soruya da yanıt vererek, "Temmuz'da yaptığımız düzenlemede biliyorsunuz iş verenlere 100 lira destek verdik. O önemli bir destekti. Tabi şu anda asgari ücret komisyonunun toplantısı gerçekleşmedi, daha başlamadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı benim ama komisyon üyelerine rağmen böyle bir açıklama yapmam doğru değil. Bunu birlikte kararlaştırıyoruz. Etik olmaz onun için ihtiyaç duyduğumuz zaman onları yaparız" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

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Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın ekonomisi hakkında Bakan Bilgin'e bilgi verdi Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın ekonomisi hakkında Bakan Bilgin'e bilgi verdi
Kaynak: İHA

Vedat Bilgin, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin: 'Asgari ücretin istihdama negatif bir etkisi yok' - Son Dakika

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