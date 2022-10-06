Bakan Bilgin'den "sözleşmeli personel" açıklaması: Tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den "sözleşmeli personel" açıklaması: Tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz

06.10.2022 10:40

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personelin konumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Sözleşmeli personel statülerinden yapılacak olan düzenlemeleri merakla beklerken Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programından yapılacak yeniliklerden bahsetti.

"İLK AÇACAĞIMIZ DOSYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL MESELESİ"

Haziran ayında bakanlık tarafından3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli personelin statü değişikliği ile ilgili düzenleme çalışmaları başladı. Vedat Bilgin "İlk açacağımız dosya üzerinden detaylandırıp kamuoyuyla paylaşacağımız mesele sözleşmeli personel meselesidir. İlk ele alacağımız dosya odur. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Yeni alanlar var. Yeni çalışma biçimleri var. Mesela bilgisayar yazılım mühendisleri gibi. Onları örnek veriyorum. Hepsinin mühendis olmasına gerek yok. Kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor fakat bu personelin bazı sorunları var. Biz bunlara isteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz" sözlerini kullanmıştı.

Sözleşmeli personelin maaşlarına asgari ücretin artmasına bağlı olarak iyileştirme yapılmıştı. Sözleşmeli personel statülerinin değiştirilmesini ve kendileri hakkında yapılacak yeni düzenlemelerinin hayata geçirilmesini bekliyorlardı.

"TÜM SÖZLEŞME TÜRLERİ TEK TİPLEŞECEK"

Bilgin yaptığı açıklamada "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz" dedi. Bakan Bilgin sözlerinin devamında "İş güvencesi olacak, kamu görevlilerin haklarını onlara da tayin edeceğiz. Burada bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bu kadar çok sözleşme türü olmaması lazım. Onlara kadro tahsis edeceğiz. Bunların sayısı yaklaşık 550 bin kişi civarında." ifadelerini kullandı.

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Vedat Bilgin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'den 'sözleşmeli personel' açıklaması: Tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den "sözleşmeli personel" açıklaması: Tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz - Son Dakika
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