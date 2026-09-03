Bakan Bolat: Ağustos ihracatı 23,5 milyar dolarla rekor kırdı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara ulaştığını ve en yüksek Ağustos ihracatı rekorunu kırdığını açıkladı. Bu artış, yılın en yüksek üçüncü aylık ihracat artışı olarak kayıtlara geçti.
Bakan Bolat: "Ağustos ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaşmış olduk. Yıllık bazdaki yüzde 8,1'lik artış bu yılın 3. en yüksek aylık artış oranı oldu."
Kaynak: İHA
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