Bakan Bolat: Ağustos ihracatı 23,5 milyar dolarla rekor kırdı

Bakan Bolat: "Ağustos ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaşmış olduk. Yıllık bazdaki yüzde 8,1'lik artış bu yılın 3. en yüksek aylık artış oranı oldu."