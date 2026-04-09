Bakan Bolat Brüksel\'de Ticaret Zirvesinde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de küresel ticaretin zorluklarını ele aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de 'Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel ziyaretimiz kapsamında, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) tarafından düzenlenen 'Revitalizing the Multilateral Trading System' başlıklı Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak; küresel ticaretin, içerisinden geçtiği ekonomik ve jeopolitik zorluklar ortamında ortaya çıkan korumacılık ve belirsizlikler karşısında, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemin konumu ve ülkemizin perspektifini aktardık. Mevcut zorluklar karşısında, günümüzün gerekliliklerini yansıtmak ve daha adil bir küresel ticaret ortamını oluşturmak üzere çok taraflı ticaret sisteminin kurallarının ve Dünya Ticaret Örgütü'nün, köklü bir reformdan geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dünya ekonomisindeki belirsizlik ortamında, AB ile ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği, geçtiğimiz 30 yılda olduğu gibi bugün de ikili ticaretimizde karşılıklı öngörülebilirlik sağlamaya devam etmektedir. Bu itibarla, hem Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu hem de Türkiye ile AB arasındaki entegrasyonun korunması ve geliştirilmesi için tüm ortaklarımızla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Dış Politika, Ömer Bolat, Politika, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:16:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.