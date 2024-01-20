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Bakan Bolat: Bu yılın ilk 19 günlük verilerine göre yıllık bazda 256 milyar dolarlık ihracatın üzerine çıktık - Son Dakika
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Bakan Bolat: Bu yılın ilk 19 günlük verilerine göre yıllık bazda 256 milyar dolarlık ihracatın üzerine çıktık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı itibariyle 256 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını ve bu yılın ilk 19 günlük verilerine göre yıllık bazda 256 milyar dolarlık ihracatın üzerine çıktıklarını açıkladı. Ayrıca, Orta vadeli programda belirlenen 255 milyar dolarlık hedefi geride bıraktıklarını ve bu yıl 267 milyar dolara ulaşacaklarını belirtti.

Bakan Bolat: Bu yılın ilk 19 günlük verilerine göre yıllık bazda 256 milyar dolarlık ihracatın üzerine çıktık
20.01.2024 - 21:49,
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Bakan Bolat: "Bu yılın ilk 19 günlük verilerine göre yıllık bazda 256 milyar dolarlık ihracatın üzerine çıktık"

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılı itibariyle 256 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Bu yılın ilk 19 günlük verilerine göre yıllık bazda 256 milyar dolarlık ihracatın üzerine çıktık. Orta vadeli programda ise 255 milyar dolarlık hedefimizi geride bıraktık. Bu yıl hep birlikte, 267 milyar dolara ulaşacağız" dedi.

DEİK tarafından düzenlenen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Ticari Diplomasi Ödülleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımı ile gerçekleşti. Törende konuşan Bolat, 2023 yılı itibariyle 256 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını belirterek, "Bu yılın ilk 19 günlük verilerine göre yıllık bazda 256 milyar dolarlık ihracatın üzerine çıktık. Orta vadeli programda ise 255 milyar dolarlık hedefimizi geride bıraktık. Bu yıl hep birlikte, 267 milyar dolara ulaşacağız. Öte yandan, Ağustos'tan bu yana her ay, ithalatımızı bir önceki yılın aynı ayına göre aşağı düşürdük. Dış ticaret açığımızı da Ağustos ayının bir önceki yılına göre aşağı düşürdük. Böylece yıllık açığımızı 156 milyar dolara geriledik. Cari işlemler açığı Mayıs ayında 60,7 milyar dolarken inşallah 2023 yılını 46 yada 67 milyar dolar olarak kapatmış olacağız" dedi.

2023 yılında ekonomik alanda ümit verici rakamlara ulaştıklarını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatın desteği ile büyüme 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 arttı ve 9 ayı ortalama yüzde 4,7 büyüme ile geçirdik. Son 13 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Almanya'nın yüzde 0,6 küçüldüğü Euro bölgesinin yüzde 0,5'larda büyüdüğü noktada Türkiye olarak yüzde 4,7'lik büyümemiz sevindirici. Diğer taraftan G20 ülkeleri arasında 2'inci sırayı koruduk. 9 ay sonu itibariyle yıllıklandırılmış anlamda milli gelir rakamımız 1 trilyon 75 milyar doları aştı. 1 Mart'ta TÜİK büyüme rakamlarını açıkladığında 1 trilyon 100 milyar doları aştığımızı görmeyi hedefliyoruz. Türkiye 2002 yılında küresel ticaretten yüzde 0,55 pay alırken 2022 yılı sonunda yüzde 1,02'ye yükseltti. 2023 yılının 9'uncu ayını tamamlarken, yüzde 1,06'ya yükseldik. Hedefimiz, 2028 yılında yüzde 1,30'a yükselmek. 1923 yılında Cumhuriyetimizi kurarken 50 milyon dolarlık ihracata ulaştığımız dönemden 1980'de 2 milyar 900 milyon dolara, 1987'de aylık 1 milyar dolara ve 2023 yılı itibariyle 256 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Bu sabah aldığımız veriye göre, bu yılın 19 gününde 256 milyar doların üzerine çıktık yıllık bazda. Orta vadeli programda 255 milyar dolarlık hedefimizi geride bıraktık. Bu yıl hep birlikte, 267 milyar dolara ulaşacağız" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz hizmetler ihracatımızı 2024 yılında 110 milyar dolara çıkartmak"

Haziran ayından bu yana her ay bir önceki ayın üzerine çıkardıklarını ifade eden Bolat, "Bu sayede eksi ile başladığımız 2023 yılını, artıyla kapattık. Ağustos'tan bu yana her ay, ithalatımızı bir önceki yılın aynı ayına göre aşağı düşürdük. Dış ticaret açığımızı da Ağustos ayının bir önceki yılına göre aşağı düşürdük. Böylece yıllık açığımızı 156 milyar dolara geriledik. Cari işlemler açığı Mayıs ayında 60,7 milyar dolarken inşallah 2023 yılını 46 ya da 67 milyar dolar olarak kapatmış olacağız. 2002'de 14,5 milyar dolar olan hizmetler ihracatımızı, 2022'de 89 milyar dolara, 2023 açıklandığında 99-100 milyar dolara çıkartmış olacağız. 2024 yılında hedefimiz ise 110 milyar doları aşmak. Böylece, 267 milyar dolar mal ihracatından, 110 milyar dolar hizmet ihracatından 377 milyar dolar ülkemize döviz kazandırmayı hedefliyoruz. Dünyadaki toplam doğrudan yatırımlardan aldığımız pay, 2003 yılında yüzde 0,3 iken 2022'de yüzde 1'e yükselttik. Hedefimiz yüzde 1,5'i yakalamaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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