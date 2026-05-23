Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru kırıldı

23.05.2026 10:49
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 Mayıs'ta 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini açıkladı. Bu başarı, Türkiye'nin üretim kapasitesi ve ihracat odaklı politikalarının sonucu olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza attığını kaydeden Bolat, "22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık günlük ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir. Elde edilen bu tarihi başarı; ülkemizin güçlü üretim kapasitesinin, dinamik özel sektör yapısının, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; hükümetlerimizce 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların somut bir neticesidir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye yüksek katma değerli ihracatı destekleyen bir ülke ekonomisine sahip hale gelmiştir"

Türkiye'nin, ihracatta yıllar içerisinde istikrarlı ve kararlı bir yükseliş sergilediğini belirten Bolat, "1973 yılında ilk defa yıllık 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşan ülkemiz, 1987 yılında ise ilk kez aylık 1 milyar dolar ihracat rakamını aşmıştı. Türkiye'miz bugün günlük 2 milyar 428 milyon dolar ihracat gerçekleştirebilen güçlü bir ekonomik yapıya ulaşma başarısını göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan ekonomi ve ticaret politikaları sayesinde Türkiye; üretim altyapısını güçlendiren, yüksek katma değerli ihracatı destekleyen, yeni pazarlara ulaşmayı başaran, ve küresel ticarette etkinliğini yükselten bir ülke ekonomisine sahip hale gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; üreten Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Ticaret Bakanlığı olarak; ihracatçıların uygun finansmana ulaşmasından pazara giriş faaliyetlerine, markalaşmadan lojistik altyapının güçlendirilmesine kadar her alanda tedbirler almaya devam ettiklerini kaydeden Bolat, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekorunun yenilenmesinde emeği bulunan tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimize, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize, çiftçilerimize, esnaflarımıza, lojistik ulaştırma sektörümüze ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor; bu tarihi başarı dolayısıyla kendilerini gönülden tebrik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve dünyaya daha güçlü şekilde açılan Türkiye için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

