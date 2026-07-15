Bakan Bolat\'tan 15 Temmuz mesajı: \'Hürriyet destanı yazıldı\'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanların kabirlerinin yer aldığı Çengelköy Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda darbe girişiminde şehit olanların mezarlarını ziyaret eden Bolat, karanfil bırakarak dua etti.

Bolat, burada yaptığı açıklamada, bugün, 15 Temmuz destanının 10. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "O akşam yaklaşık 50 yıl boyunca kendini gizleyerek devletin içinde ve toplumun içinde çöreklenen ve kökü dışarıda olan, devletimizi ve ülkemizi ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü terör örgütünün başlattığı silahlı darbe girişimi, başta Başkumandanımız Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize direniş çağrısı ve meydanlara çıkma çağrısından sonra asil ve necip milletimiz, halkımız tanklara, tüfeklere, helikopterlere, savaş uçaklarına karşı dünya tarihine geçecek destansı bir mücadele ve direniş göstermişlerdir ve darbecileri bozguna uğratmışlardır. Vatanımızı, inancımızı, milletimizi bu şekilde korumuş oldular." ifadelerini kullandı.

Hep birlikte devlet, millet, hükümet dayanışması ve Cumhurbaşkanı'nın kararlı, azimli, güçlü liderliğiyle Türkiye olarak, 15 Temmuz gecesinde dünya demokrasi tarihine altın harflerle geçecek bir hürriyet destanı yazıldığını söyleyen Bolat, "Bunu hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Gelecek nesillere de bunu aktarmak zorundayız." diye konuştu.

Bolat, 15 Temmuz'da verilen destansı mücadelenin kahramanlarının şehitler, gaziler ve millet olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Devletin, hükümetin ve milletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Bolat, gazilere de sağlık ve afiyet temennisinde bulundu. Bolat, Türk milletinin büyüklüğünü 15 Temmuz gecesi bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, bin yıldır bu topraklarda huzur içinde yaşanmasının ecdada ve şehitlere borçlu olunduğunu söyledi.

Terör örgütünün sadece ülkeye ve milli iradeyi gasp etmeye yeltenmediğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı zamanda inancımıza, ekonomimize de saldırıda bulundu. Türk ekonomisini de yıkmak istedi ama hamdolsun 15 Temmuz'daki darbe girişimi bozguna uğratıldıktan sonra Türkiye birçok cephede askeri olarak da önemli başarılar elde etti. Terörü yendi ve şu anda huzur ve asayiş içinde, emniyet içinde, güçlü ordusu, güçlü savunma sanayisi, güçlü ekonomisiyle dünyada gerçekten saygı duyulan, imrenilen, ortak olunmak istenen, rol model alınan bir ülke konumuna ulaştık. İnşallah da bu şekilde ülkemizin yükselişi, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda devam edecek. Bir kez daha 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde asil ve necip milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. O gece meydanlara çıkıp da bu darbecileri püskürten, bozguna uğratan necip halkımıza bir kez daha çok teşekkürler ediyoruz."