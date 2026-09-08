Bakan Bolat, kadın kooperatiflerini güçlendirmek için e-ticaret platformlarıyla yapılan işbirliğini değerlendirdi: - Son Dakika
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Bakan Bolat, kadın kooperatiflerini güçlendirmek için e-ticaret platformlarıyla yapılan işbirliğini değerlendirdi:

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- "Kadın kooperatiflerimizin ve kadın girişimcilerimizin daha fazla üretmesi, daha geniş pazarlara ulaşması ve ticaret hayatında daha güçlü yer alması için çalışmaya devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık ve e-ticaret platformları arasında yapılan işbirliğini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna işaret eden Bolat, bu kapsamda en önemli hedeflerden birinin, milletin her bir ferdinin üretimden ticarete, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda daha güçlü şekilde yer alması olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, kadınların emeğini ve üretim gücünü ekonominin daha güçlü bir parçası haline getiren söz konusu işbirliğini son derece önemsediklerini vurguladı.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koordinasyonuyla, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu güçlendirmeye yönelik yapılan kararlı çalışmaların üretime önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere hükümetimizin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde, kadın kooperatiflerimizin ve kadın girişimcilerimizin daha fazla üretmesi, daha geniş pazarlara ulaşması ve ticaret hayatında daha güçlü yer alması için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın emeği büyüdükçe Türkiye büyüyecek, kadınlarımızın üretim gücü, Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik gücüne güç katacak."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat, kadın kooperatiflerini güçlendirmek için e-ticaret platformlarıyla yapılan işbirliğini değerlendirdi: - Son Dakika

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