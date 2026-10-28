Bakan Bolat Kuzey Makedonyalı Bakan Zeynula ile görüştü:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesiyle 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılacağına inandıklarını belirtti.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonya Uluslararası İşbirlikleri ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula'yı Bakanlık'ta ağırladıklarını ifade etti.

Görüşmede, köklü dostluk ve güçlü beşeri bağlardan alınan güçle ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileriye taşıma hedefini ele aldıklarını belirten Bolat, şu bilgileri verdi:

"Uluslararası platformlarda sergilediğimiz güçlü işbirliğinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. Kuzey Makedonya ile serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesiyle 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Türk firmalarımızın 2 milyar dolarlık yatırımla 10 binden fazla kişiye istihdam sağlaması ve müteahhitlik firmalarımızın yaklaşık 2 milyar dolar değerinde 45 projeyi üstlenmesi, ekonomik ortaklığımızın gücünü açıkça ortaya koymaktadır."

Bakan Bolat, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, başbakan yardımcıları ve 10'a yakın bakan, 300'ü aşkın iş insanının katılımıyla 12 Haziran'da İstanbul'da düzenledikleri Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nun yeni işbirliklerine zemin hazırlamasından memnuniyet duyduklarını, bir sonraki forumu ise Üsküp'te gerçekleştirmeyi temenni ettiklerini belirtti.

Son yıllarda TİKA, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Bursları aracılığıyla Balkanlar ve Kuzey Makedonya'da yürütülen çalışmaların meyve verdiğini ifade eden Bolat, taraflar arasındaki gönül bağlarının daha da kuvvetlendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda "Ticaretin Yüzyılı"nı da yazmak amacıyla iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve işbirliğini her alanda daha ileriye taşımakta kararlı olduklarını kaydetti.