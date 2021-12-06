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Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz? - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?

06.12.2021 17:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, toplantıda bir gazetecinin, "Katar'a, mali destek talep etmeye mi geldiniz?" sorusuna tepki gösterdi. Gazetecinin tespitlerine katılmadığını iade eden Çavuşoğlu, "Öyle bir tablo çizdiniz ki Türkiye ekonomisi tamamen bitmiş, tükenmiş gibi. Bu doğru değil. Türkiye ekonomisinin büyümesi dünyada ilk sıralarda." dedi.

Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısının dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

REUTERS MUHABİRİ: KATAR'DAN MALİ DESTEK TALEP ETMEK İÇİN Mİ GELDİNİZ?

Reuters muhabiri, Çavuşoğlu ve El Sani'ye, "Katar, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kaosa nasıl katkıda bulanabilir? Acaba Katar'a, bir mali destek mi talep etmeye geldiniz?" şeklinde bir soru yöneltti.

"TÜRK KARDEŞLERİMİZ ALDIKLARI ÖNLEMLERLE AŞACAKLARDIR"

Soruya cevap vermek için ilk sözü alan Katarlı bakan, "Aslında ekonomik kriz her ülkeyi etkiledi. Türk kardeşlerimiz, aldıkları önlemlerle bu krizi aşacaklar. Bizim Türkiye ile ilişkilerimiz çok güçlüdür ve desteğimiz devam ediyor. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları büyük ve bu yatırımların sonuçları olumludur. Biliyorsunuz ki Katar, Türkiye'deki yatırımları eskiye dayalı; çok sağlam temellere oturmuştur. Bu kriz geçici bir krizdir ve inşallah aşılacak" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ BİTMİŞ TÜKENMİŞ GİBİ BİR TABLO ÇİZDİNİZ"

Çavuşoğlu ise Reuters muhabirinin sorusunda geçen tespitlere tamamen katılmadığını ifade ederek sözlerine başladı. Muhabirin değerlendirmesini eleştiren Dışişleri Bakanı, "Çok karamsar bir tablo çizdiniz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle bir tablo çizdiniz ki Türkiye ekonomisi tamamen bitmiş, tükenmiş gibi. Bu doğru değil. Göstergelere baktığınız zaman, Türkiye ekonomisinin büyümesi dünyada ilk sıralarda. Sadece OECD'de de değil, dünyada ilk sıralarda. Uluslararası kuruluşlar da bu büyüme oranlarını güncellediler. Diğer taraftan ihracata ve üretim kapasitesine baktığımızda da keza öyle. Burada sıkıntı ne? Kurdaki dalgalanma. Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısında son zamanlarda yaşadığı değer kaybı. Bu bir realitedir, böyle bir durum var. Diğer taraftan tabii enflasyon, faizler bunların hesaplamasıyla ilgili uzmanlarımız da çalışıyor. Kardeşim Muhammed'in de (Katar Dışişleri Bakanı] söylediği gibi, bunlar geçici dalgalanmalardır. İstikrara kavuşturulacaktır. Bunun için de tedbirler alınıyor. Uzman arkadaşlarımız çalışıyor. Önemli olan resmin tamamıdır."

"SPESİFİK OLARAK PARA İÇİN GELMEDİK"

Sözlerinin devamında Türkiye'nin ümit verdiğini öne süren Çavuşoğlu, "Biz bugün Katar'a spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi büyük ümitler veriyor, herkes için cazip hale geliyor. Birçok ülkenin Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini sizler de görüyorsunuz. Sadece Merkez Bankası'na ya da Borsa'ya para getirme değil, gerçek anlamda, doğrudan yatırımdan bahsediyorum. Biz bugün Katar'a spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten swap anlaşması da kendi aramızda var."

Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Katar, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz? - Son Dakika
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