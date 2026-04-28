Bakan Çiftçi devreye girdi! Günlerdir eylem yapan işçilerin istediği oluyor - Son Dakika
Bakan Çiftçi devreye girdi! Günlerdir eylem yapan işçilerin istediği oluyor

Bakan Çiftçi devreye girdi! Günlerdir eylem yapan işçilerin istediği oluyor
28.04.2026 10:09
Ankara’da günlerdir süren madenci eylemi ve polisin müdahalesi tartışma konusu olmaya devam ederken, süreçte dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin müdahalede yumuşama talimatı verdiği, ödemeler konusunda işverenle görüştüğü patronun ise ödemeler için "Tamam" dediği belirtildi.

Ankara’da bir süredir haklarını almak için eylem yapan 110 maden işçisiyle ilgili süreçte kritik bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Emniyet Müdürü ile görüşerek sahadaki polis müdahalelerine ilişkin bilgi aldı. Çiftçi’nin ayrıca maden işletmecisi Sabahattin Yıldız ile doğrudan temasa geçtiği öğrenildi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçilerinin durumuna ilişkin görüştüğünü belirtti. Hakan, “Madencilerin alacaklarının kalan kısmı bu sabah ödeniyor. Paralar madencilerin hesaplarına yatıyor. Patron söz vermiş...” ifadelerini kullandı.

POLİS MÜDAHALESİNE ‘YUMUŞAMA’ TALİMATI

Ahmet Hakan, Bakan Çiftçi’ye polisin müdahalesini de sorduğunu aktararak, eylem alanına yasa dışı marjinal grupların sızdığının değerlendirildiğini yazdı. Çiftçi’nin polise, “Provokatörleri ayırın ama işçilere son derece dikkatli ve mümkün olduğunca müsamahakâr davranın” talimatı verdiğini ifade etti.

BAKAN ÇİFTÇİ DEVREYE GİRDİ

Bakan Mustafa Çiftçi, işçilerin alacaklarının ödenmesi konusunda da devreye girdi. Yıldızlar SSS Holding’in sahibi Sabahattin Yıldız ile görüşen Çiftçi’nin, “İşçilerin alacaklarını ödeyin, bu eylem sona ersin” çağrısında bulunduğu ve bu çağrıya olumlu yanıt verildiği belirtildi.

KALAN ÖDEME HESAPLARA YATIRILACAK

Şirketin daha önce işçi alacaklarının 36 milyon liralık bölümünü ödediği, kalan tutarın ise bu sabah itibarıyla işçilerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi. Ödeme sürecinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yakından takip edildiği aktarılırken, gelişmenin ardından eylemin sona ermesi bekleniyor.

Son Dakika Ekonomi Bakan Çiftçi devreye girdi! Günlerdir eylem yapan işçilerin istediği oluyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28.04.2026 10:35:33.
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi devreye girdi! Günlerdir eylem yapan işçilerin istediği oluyor - Son Dakika
