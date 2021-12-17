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Bakan'dan çiftçilere müjde: 2,7 milyar liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika

Bakan'dan çiftçilere müjde: 2,7 milyar liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

17.12.2021 14:47

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2,7 milyar liralık destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı. Pakdemirli, ödemenin kuraklık, dane zeytin, kırsal kalkınma, yem bitkileri, ipekböceği, lisanslı depoculuk, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması desteklerini kapsadığını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını ifade etti.

Ödeme kalemlerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Alan bazlı verim desteği (kuraklık desteği) kapsamında 651 bin 102 üreticimize 2 milyar 547 milyon 39 bin 453 lira, zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında 19 bin 852 üreticimize 38 milyon 504 bin 718 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 91 milyon 498 bin 998 lira, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 6 milyon 708 bin 935 lira, ipekböceği desteği kapsamında 6 milyon 813 bin 28 lira, yem bitkileri desteği kapsamında, 1 milyon 366 bin 878 lira, lisanslı depoculuk desteği kapsamında 129 bin 570 lira olmak üzere üreticilerimize toplamda 2 milyar 692 milyon 61 bin 580 liralık destek ödemesi yapacağız."

ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Kuraklık desteği ödemesinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Pakdemirli, "Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi '8' olanlara bugün 18.00 itibarıyla, '6' olanlara 24 Aralık'ta, '4' olanlara 31 Aralık'ta, '2' olanlara 7 Ocak 2022'de, 'sıfır' olanlara ise 14 Ocak 2022'de ödeme yapılacaktır. Diğer destek ödemeleri bugün 18.00 itibarıyla tek seferde hesaplara aktarılacak. Üreticilerimize hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.

Bakan'dan çiftçilere müjde: 2,7 milyar liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

Kuraklık desteği, Genetik, Aralık, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan'dan çiftçilere müjde: 2,7 milyar liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan'dan çiftçilere müjde: 2,7 milyar liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika
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