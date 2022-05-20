Bakan Dönmez: "Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni... - Son Dakika
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Bakan Dönmez: "Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni...

20.05.2022 17:23
Bakan Dönmez: "Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni...

Bakan Dönmez: "Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni istihdam oluşturduk ve ekonomimize 3,91 milyar dolarlık brüt katma değer sağladık.

Bakan Dönmez: "Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni istihdam oluşturduk ve ekonomimize 3,91 milyar dolarlık brüt katma değer sağladık. Belki daha da önemlisi son 5 yılda 43,2 milyon ton CO2'nin doğaya salımını engelledik." - İSTANBUL

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Irak, Çin petrol şirketi COSL ile sözleşme imzaladı Irak, Çin petrol şirketi COSL ile sözleşme imzaladı ABD'nin ham petrol stokları azaldı ABD'nin ham petrol stokları azaldı
Kaynak: İHA

Hamster Coin, İstihdam, Doğalgaz, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni... - Son Dakika
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