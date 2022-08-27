Bakan Dönmez: "Ordu'da 2 noktada doğalgaz araması için keşif kuyuları planlıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Dönmez: "Ordu'da 2 noktada doğalgaz araması için keşif kuyuları planlıyoruz"

27.08.2022 03:40
Bakan Dönmez: "Ordu'da 2 noktada doğalgaz araması için keşif kuyuları planlıyoruz"

Bakan Dönmez: "Ordu'da 2 noktada doğalgaz araması için keşif kuyuları planlıyoruz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapılmış olan sismiklerden el ettiğimiz verileri değerlendirdik; Ordu'da ve Ünye'de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz" dedi.

Bakan Dönmez: " Ordu'da 2 noktada doğalgaz araması için keşif kuyuları planlıyoruz"

ORDU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapılmış olan sismiklerden el ettiğimiz verileri değerlendirdik; Ordu'da ve Ünye'de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez ilk olarak, Ordu'nun çehresinin her geçen gün değiştiğini ifade ederek, "Ordu bizim bu coğrafyada üzerine titrediğimiz şehirlerimizden bir tanesi. Artık sadece tarım alanıyla değil, tarım dışı farklı alanlarda da kendisini gösteren yarışan, üreten ve gelişen bir kent durumuna geldi. Ondan dolayı da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.

"Ordu'ya yatırımlar her geçen gün artıyor"

Ordu'ya iktidara geldikleri günden bu yana altyapı anlamında çok ciddi yatırımların yapıldığını aktaran Bakan Dönmez, kentin 2002 yılında 3,7 milyon yatırım almış iken 2021 yılında 244 milyon TL olduğunu, 19 yıllık süreçte toplamda Ordu'ya 1,95 milyar TL'lik enerji ve tabii alanında yatırım sağlandığını söyledi. Bakan Dönmez, "Ordu elektrik tükettiği kadar üreten de bir kentimiz. Burada 500 megavatlık kurulu gücümüz var, bunların önemli bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan hidroelektrik santrallerimizden oluşuyor. Yine bu çerçevede inşaatı devam eden 4 hidroelektrik santralimiz, bir tanede biyokütle santralimiz mevcut" diye konuştu.

"11 ilçeye gaz vermeyi planlıyoruz"

Ordu'nun doğalgaz ile ilk kez 2008 yılında buluştuğunu kaydeden Bakan Dönmez, "Merkez başta olmak üzere Ünye ve Fatsa da doğalgaz kullanan ilçelerimiz. Toplamda ise 130 bin civarında gaz abonesi var. Bu oranları dikkate aldığımızda ilimizin nerdeyse yarışa yakınına doğalgaz kullanma imkanı sağlanmış durumda. Bu elbette yetmez, son aylarda ilimizden gelen talepleri değerlendirmeye aldık, Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerimize 2022-2025 döneminde inşallah gaz vermeyi planlıyoruz. Geriye kalan 5 ilçemizle alakalı da etüt ve projelendirme başlama çalışmaları talimatını verdik" şeklinde konuştu.

"Ordu'nun 2 noktasında doğalgaz keşfi için kuyu açılacak"

"Biliyorsunuz Türkiye Petrolleri, Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine devam ediyor. Sakarya gaz sahası ve Amasra sahamızda da inşallah çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diyen Bakan Dönmez, "Daha önce de açıkladığımız gibi 2023 yılının ilk çeyreğinde o gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Karadeniz'in batıdan doğuya aranması ve araştırılması gereken birçok noktası var. Bir taraftan da sismik çalışmaları başlattık. İçinde bulunduğumuz Ordu'nun sahil kesiminden başlayarak, deniz yetki alanımıza kadar olan bölgede sismik çalışmalarımız yaptık, devam eden çalışmalarımız var, şuanda Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi sismiklerine devam ediyor. Daha önce yapılmış olan sismiklerden el ettiğimiz verileri değerlendirdik; Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Onu da programa aldık" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Ordu'da 2 noktada doğalgaz araması için keşif kuyuları planlıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Ordu'da 2 noktada doğalgaz araması için keşif kuyuları planlıyoruz" - Son Dakika
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