Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcamasının yaklaşık 120 dolar olduğunu belirterek, "Gecelik harcamadaki artış, turizmde daha yüksek katma değer üretme hedefimiz açısından önemli bir gösterge." dedi.

Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 9-20 Kasım'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) turizmin başkenti Antalya'da yapılmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti.

COP31 hazırlıkları kapsamında EXPO yerleşkesinin altyapısını güçlendirdiklerini, 1 milyon metrekarelik proje alanına sahip yerleşkede 170 bin metrekare kapalı alan, 75 bin metrekare sergi ve fuar alanı ve 7 bin 700 araçlık otopark kapasitesi bulunduğunu anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"EXPO yerleşkesini Türkiye'nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden biri olarak değerlendireceğiz. Hedefimiz, Antalya'yı MICE turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek. Bunun için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın çatısı altında profesyonel bir yönetim yapısı kuruyoruz. Yerleşkenin yönetimini, etkinlik takvimini ve uluslararası tanıtımını bu yapı üzerinden yürüteceğiz. Böylelikle yaz aylarında Antalya'ya gelen misafirlerimize yeni bir etkinlik alanı sunacağız. Kış ve bahar aylarında ise uluslararası kongre ve fuarlarla şehrimize yeni ziyaretçiler çekeceğiz. Böylece COP31 için yaptığımız yatırımı Antalya turizminin 12 aya yayılmasına katkı sağlayan kalıcı bir kazanıma dönüştüreceğiz."

Bakan Ersoy, COP31 kapsamında düzenlenen Turizm ve Kültürel Miras Günü'nde iklim değişikliğinin sektöre ve kültürel mirasa etkilerini ele aldıklarını, kıyıları, doğal kaynakları ve kültürel mirası korumanın ve turizmde bugün ulaşılan başarıyı gelecek yıllara taşımanın temel şartlarından biri olduğunu vurguladı.

Ersoy, bu açıdan Resort Turizm Kongresi'nin de "Turizmi ortak bir vizyonla yeniden tanımlama" temasıyla düzenlenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Küresel rekabetin koşullarının değiştiğine işaret eden Ersoy, ziyaretçi sayısı kadar sunulan deneyimin niteliği, turizmin ülkeye sağladığı ekonomik değer ile doğal ve kültürel varlıkların nasıl korunduğunun da önemli olduğunu, Türkiye'nin turizm politikalarını bu anlayışla şekillendirdiklerini anlattı.

Türkiye 9 ayda 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı

Bu yılın 9 ayının uluslararası turizm açısından kolay geçmediğini aktaran Ersoy, bölgede yaşanan çatışmaların, hava sahalarındaki kısıtlamaların ve artan ulaşım maliyetlerinin seyahat talebini ve uçuş planlamalarını etkilediğini kaydetti.

Bu koşullarda Türkiye'nin güçlü turizm altyapısı, ürün ve pazar çeşitliliği ve kesintisiz tanıtım çalışmaları sayesinde dayanıklılığını koruduğuna işaret eden Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Yılın 9 ayında ülkemizde 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Aynı dönemde turizm gelirimiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Böylece ilk 9 aylık dönemler itibarıyla bugüne kadarki en yüksek turizm gelirini elde ettik. Üçüncü çeyrekte turizm gelirimiz yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara ulaştı ve çeyrek dönem bazında rekor kırdı. 9 ayda ziyaretçilerimiz ülkemizde ortalama 10,34 gece kaldı. Kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerimizin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 119,9 dolar, yaklaşık 120 dolar oldu. Gecelik harcamadaki artış, turizmde daha yüksek katma değer üretme hedefimiz açısından önemli bir gösterge. Türkiye'nin dünya turizmindeki konumu da bu gelişimi ortaya koyuyor. 2017'de uluslararası turist sayısında dünyada 8. sıradaydık. 2025'te 4. sıraya yükseldik. Turizm gelirlerinde ise aynı dönemde 14. sıradan 7. sıraya çıktık."

Ersoy, bu gelişimin temelinde, 2018'den itibaren ürün ve pazar çeşitliliği üzerine kurulan stratejinin var olduğunu bildirdi.

Bir yandan Türkiye'nin farklı bölgelerindeki turizm değerlerini öne çıkardıklarını, diğer yandan kaynak pazarları genişleterek belirli ülkelere olan bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini anlatan Ersoy, 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla tanıtım faaliyetlerini yıl boyunca sürdürdüklerini, çalışmaları verilere göre planlayıp sonuçlarını ölçtüklerini kaydetti.

Bugün 200'e yakın ülkede tanıtım faaliyeti yürüttüklerini, değişen talebe göre pazarlama çalışmalarını güncellediklerini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"2026 yılında CNN, BBC, Bloomberg, Euronews, Al Jazeera ve Eurosport gibi dünyanın önde gelen uluslararası yayın kuruluşlarında ülkemizin görünürlüğünü sürdürdük. 2026'da dijital kampanyalarımız 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştı. Günümüzde insanların seyahat tercihlerini etkileyen en önemli unsurlardan biri, destinasyonlarla kurdukları duygusal bağ. Mini dizi stratejimizi de bu anlayış üzerine inşa ettik. Mini dizilerimizle de Kapadokya'dan Bodrum'a, Güneydoğu Anadolu'dan İzmir'e, Ankara ve çevre illerimizden Doğu Karadeniz'e kadar Türkiye'nin farklı bölgelerini, o coğrafyalarda geçen hikayelerle uluslararası izleyiciye tanıttık. 2025 ve 2026 yıllarında hazırladığımız 10 mini dizi toplam 10,5 milyar gösterime girdi. Türkiye'yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformumuz ekim 2026 itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı. Sosyal medya hesaplarımızdaki toplam takipçi sayısı ise ekim 2026 itibarıyla 24,6 milyona erişti. Önümüzdeki dönemde bu güçlü dijital altyapımızı daha da geliştirerek tanıtım yatırımlarımızın geri dönüşünü artıracağız."

"20 binin üzerinde konaklama tesisi sürdürülebilir turizm belgesini aldı"

Bakan Ersoy, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak için ziyaretçilere yeni seyahat nedenleri sunduklarını belirtti. Bu alandaki en önemli çalışmalardan birinin Geleceğe Miras Projesi olduğuna işaret eden Ersoy, proje ile arkeolojik değerleri gün yüzüne çıkarırken kazı alanlarını koruduklarını ve ziyaret koşullarını iyileştirdiklerini söyledi.

Bu yıl 67 ilde 261 kazı alanında çalışma yürüttüklerini aktaran Ersoy, Gece Müzeciliği uygulamasıyla da ziyaretçilere tarihi ve kültürel mirası akşam saatlerinde deneyimleme imkanı sunduklarını hatırlattı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni bu yıl 26 ilde düzenlediklerini kaydeden Ersoy, gelecek yıl ise festivali 32 ile taşımayı planladıklarını bildirdi.

Sürdürülebilirliğin de turizmde büyüme stratejisinin temel başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyiyle yürüttüğümüz program kapsamında Ekim 2026 itibarıyla 20 binin üzerinde konaklama tesisimiz sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldı. Bunların 2 bin 650'den fazlası, kriterlerin tamamını karşılayarak üçüncü aşama sürdürülebilir turizm sertifikası almaya hak kazandı. Bugün Türkiye, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi kriterlerine göre sertifikalandırılan konaklama tesisi sayısında dünyada açık ara ilk sırada yer alıyor. Hedefimiz, 2030 yılına kadar ülkemizdeki tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini karşılaması. Kıyılarımızı korumak ve turizm bölgelerimizin altyapısını güçlendirmek için de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl 580 plajımız Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Türkiye, Mavi Bayraklı plaj sayısında dünyada üçüncü sırada yer alıyor."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konaklama vergisinin 2027 yılı sonuna kadar yüzde 1 oranında uygulanmaya devam edeceğini, bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerine sağlanan istihdam desteğinin de 2028'e kadar uzatılacağını söyledi.

Bu iki adımın, işletmelerin maliyetlerini yönetmelerine ve istihdamı korumalarına katkı sağlayacağını dile getiren Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a turizm sektörüne verdiği destek için teşekkür etti.

"Formula 1'e yeniden ev sahipliği yapacağız"

Ersoy, 2027'ye girerken uluslararası seyahat talebini etkileyen belirsizlikleri ve artan rekabeti yakından takip ettiklerini belirtti.

Ana pazarlardaki konumu korurken yüksek katma değerli turizm ürünleriyle destinasyonları güçlendirdiklerini anlatan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Başta Amerika ve Asya olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlardaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle işbirliklerimizi geliştirerek mevcut uçuş kapasitesini korumayı ve yeni doğrudan seferlerle koltuk kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Tanıtım çalışmalarımızı rezervasyona ve satışa dönüştüren uygulamalara ağırlık veriyoruz. Veri ve yapay zekayı seyahat talebini öngörmek, doğru kitlelere ulaşmak ve kampanyalarımızın sonuçlarını ölçmek için çok daha etkin kullanacağız. Uluslararası spor ve kültür etkinlikleriyle de Türkiye'nin görünürlüğünü artırmayı sürdüreceğiz. Bunun en somut örneklerinden biri Formula 1. 1-3 Ekim 2027'de Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine TOSFED İstanbul Park'ta yeniden ev sahipliği yapacağız. Böylece dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından birini yeniden İstanbul'da ağırlayacağız."

Yeni pazarlara ulaşmak, sezonu uzatmak ve destinasyonların rekabet gücünü artırmak için kamu ve özel sektör olarak birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktaran Ersoy, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Ersoy, konuşmasında, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi.