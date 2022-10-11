Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı

Avrupa ülkelerinin gaz talebi hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır" dedi. Bakan Dönmez açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir."

Son dakika haber! Bakan Fatih Dönmez: 'Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır.'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Türkiye, komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'ya ulaştırılmasında, gelecekte de kritik roller üstlenebilir'