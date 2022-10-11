Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı - Son Dakika
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Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı

11.10.2022 13:57

Avrupa ülkelerinin gaz talebi hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır" dedi.

Bakan Dönmez açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir."

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Son dakika haber! Bakan Fatih Dönmez: 'Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır.' Son dakika haber! Bakan Fatih Dönmez: 'Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır.' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Türkiye, komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'ya ulaştırılmasında, gelecekte de kritik roller üstlenebilir' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Türkiye, komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'ya ulaştırılmasında, gelecekte de kritik roller üstlenebilir'
Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı - Son Dakika
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