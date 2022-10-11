Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır" dedi.
Bakan Dönmez açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir."
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı - Son Dakika