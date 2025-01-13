Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 2,5 milyon kişinin emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak bekledikleri rakamın 5 milyon olduğunu belirten Işıkhan, 38 yaşında emekli olan 1200 kişi için de "Gerçekten açıklamak çok zor, bize tuhaf geliyor" dedi.

13.01.2025 13:27
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanların sayısının 2 milyon 445 bin 965 kişiye ulaştığını açıkladı. 5 milyon başvuru beklediklerini belirten Bakan Işıkhan, şu ana kadar 2,5 milyon kişinin emeklilik başvurusunda bulunduğunu söyledi.

"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇISINDAN BÜYÜK ZORLUK"

Özellikle 38 yaşında emekli olan 1200 kişiyle ilgili, "Gerçekten açıklamak çok zor, bize tuhaf geliyor" ifadelerini kullanan Işıkhan, bu durumun sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi açısından zorluklar oluşturduğunu vurguladı. Bakan, SGK bütçesinin yüzde 70'inin emekli aylıklarına ayrıldığını ve aktüeryal dengeyi korumak için istihdamı artırmaya yönelik programlar geliştirdiklerini söyledi.

"SİSTEMDE DURUP BİZE PRİM ÖDEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Bakan Işıkhan'ın canlı yayındaki açıklamaları şu şekilde; "EYT'den emekli olma süreci devam ediyor. EYT'den emekli olanların sayısı bugün itibarıyla 2,5 milyona yaklaşmış durumda. Tam rakam 2 milyon 445 bin 965 kişi. Bu süreçte biz SGK olarak EYT dışında aylık bağlama oranımız 568 bin 939 kişi. Bunlar da EYT dışında hak ettikleri emeklilik hakları... (EYT'den bugüne 3 milyon kişi emekli oldu) Aslında beklediğimiz rakam 5 milyondu. 5 milyona yakın vatandaşımızın EYT'den yararlanmasını bekliyorduk. 2,5 milyon vatandaşımız şu ana kadar bize başvuru yapmış. Sistemde durup bize prim ödemeye devam ediyorlar. Aktüeryal denge açısından çok önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. 2,5 milyon EYT'liden yüzde 58'i çalışmaya devam ediyor.

"GERÇEKTEN ANLAMAK ÇOK ZOR"

Yaş ortalaması 48. 38 yaşında emekli olan 1200 vatandaşımız var. Bunu nasıl izah edeceğiz... Gerçekten açıklamak çok zor. Bize tuhaf geldiği için şaşırıyoruz. 38 yaşında emekli olunur mu diye düşünmeniz lazım. Almanya'da vatandaşlar 40 yıl prim ödüyorlar, 20 yıl emekli aylığını hak ediyorlar. Bizde tam tersi, 20 yıl prim ödeyip 40-50 yıl... O kadar da emekli aylığı alıyorlar. Ne yazık ki oran gittikçe düşüyor. Türkiye'de 1,5 çalışan 1 emeklinin maaşını karşılıyor. Dünya ortalaması 1,8, gelişmiş ülkelerde 2. 60'lı yıllarda bu rakam 5'ti. Türkiye'de 5 çalışan 1 emeklinin maaşını karşılıyordu."

Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, EYT, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (67)

  • Ali Veli:
    milletvekili nasıl emekli oluyor onuda açıkla da cahiller öğrensin 444 11 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Kim emekli etti 1 0
  • Hacı Yıldırım:
    kim çıkardı EYT yi , kim şikayet ediyor? soru bu 376 18 Yanıtla
    Ramazan Katırcı:
    Hemen yurtdışı örneği tamam ozaman bütün şartları yurtdışı ile aynı hale getirin 20 yaşında işe başlayan birini de 60 yaşında emekli edin varmı yok, adam emekliliği yan gelir olarak istiyor, sanki 20 binlira ile geçinecek. Birde hem emekli olup hemde çalışacak yokcanim diyorya bunu millet vekillerine de getirirse iyi olur hem emekli hemde milletvekil parası alıyor. 2 0
  • Engin Engo:
    OY KAZANDIKTAN SONRA ŞİKAYET Mİ EDİYORSUN ? ÜLKEYİ YÖNETENLERE BAK =)=) ÇIKARDIKLARI YASALARI ELEŞTİRİYORLAR =)=) 320 10 Yanıtla
  • İsmail Aydemir:
    onu gazeteciye değil reis'e söyle çıkartmasaydı EYT yi 3 oy almak için binlerce emekliye mağdur etti 263 20 Yanıtla
  • Ali Türkmen:
    Eyt yerine kademeli emeklilik yapsaydınız herşey daha doğru daha güzel olurdu ama oy kaygısı dimi 268 8 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    amk yalağı 20 yılda ne yaptınız peki 207 29 Yanıtla
    Dilaver Ceylan:
    Adamsın agaa 1 0
  • by mutlu:
    Cehape nin suçu 135 42 Yanıtla
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