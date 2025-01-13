Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanların sayısının 2 milyon 445 bin 965 kişiye ulaştığını açıkladı. 5 milyon başvuru beklediklerini belirten Bakan Işıkhan, şu ana kadar 2,5 milyon kişinin emeklilik başvurusunda bulunduğunu söyledi.

"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇISINDAN BÜYÜK ZORLUK"

Özellikle 38 yaşında emekli olan 1200 kişiyle ilgili, "Gerçekten açıklamak çok zor, bize tuhaf geliyor" ifadelerini kullanan Işıkhan, bu durumun sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi açısından zorluklar oluşturduğunu vurguladı. Bakan, SGK bütçesinin yüzde 70'inin emekli aylıklarına ayrıldığını ve aktüeryal dengeyi korumak için istihdamı artırmaya yönelik programlar geliştirdiklerini söyledi.

"SİSTEMDE DURUP BİZE PRİM ÖDEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Bakan Işıkhan'ın canlı yayındaki açıklamaları şu şekilde; "EYT'den emekli olma süreci devam ediyor. EYT'den emekli olanların sayısı bugün itibarıyla 2,5 milyona yaklaşmış durumda. Tam rakam 2 milyon 445 bin 965 kişi. Bu süreçte biz SGK olarak EYT dışında aylık bağlama oranımız 568 bin 939 kişi. Bunlar da EYT dışında hak ettikleri emeklilik hakları... (EYT'den bugüne 3 milyon kişi emekli oldu) Aslında beklediğimiz rakam 5 milyondu. 5 milyona yakın vatandaşımızın EYT'den yararlanmasını bekliyorduk. 2,5 milyon vatandaşımız şu ana kadar bize başvuru yapmış. Sistemde durup bize prim ödemeye devam ediyorlar. Aktüeryal denge açısından çok önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. 2,5 milyon EYT'liden yüzde 58'i çalışmaya devam ediyor.

"GERÇEKTEN ANLAMAK ÇOK ZOR"

Yaş ortalaması 48. 38 yaşında emekli olan 1200 vatandaşımız var. Bunu nasıl izah edeceğiz... Gerçekten açıklamak çok zor. Bize tuhaf geldiği için şaşırıyoruz. 38 yaşında emekli olunur mu diye düşünmeniz lazım. Almanya'da vatandaşlar 40 yıl prim ödüyorlar, 20 yıl emekli aylığını hak ediyorlar. Bizde tam tersi, 20 yıl prim ödeyip 40-50 yıl... O kadar da emekli aylığı alıyorlar. Ne yazık ki oran gittikçe düşüyor. Türkiye'de 1,5 çalışan 1 emeklinin maaşını karşılıyor. Dünya ortalaması 1,8, gelişmiş ülkelerde 2. 60'lı yıllarda bu rakam 5'ti. Türkiye'de 5 çalışan 1 emeklinin maaşını karşılıyordu."