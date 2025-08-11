Bakan Işıkhan\'dan Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik" dedi.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında ' Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu' ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum." - ANKARA