Bakan Işıkhan: "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını, aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğimiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Işıkhan'dan Ücret Artışları Garantisi - Son Dakika
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