Bakan Işıkhan: Gençler dijital bağımlılığa dikkat etmeli - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Gençler dijital bağımlılığa dikkat etmeli

Bakan Işıkhan: Gençler dijital bağımlılığa dikkat etmeli
15.06.2026 15:23  Güncelleme: 15:25
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Teknolojinin karanlık yanına, dijital bağımlılık konusuna özellikle gençlerimizin dikkatle eğilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Teknolojinin karanlık yanına, dijital bağımlılık konusuna özellikle gençlerimizin dikkatle eğilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Metal Sendikası tarafından gerçekleştirilen 3'üncü Genç İşçiler Büyük Kurultayı'na katıldı. 'Dijital Bağımlılık' temasıyla düzenlenen kurultayla gençlerin dijital mecralarda karşı karışa kaldığı riskler ele alındı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, Türk Metal Sendikası tarafından geleneksel hale getirilen 'Genç İşçiler Kurultayı'nın 3'üncüsüne katılmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan, metal sektöründe faaliyet gösteren, çalışan, üreten sendikalı gençlerin dinamizminin, hem Türkiye'nin üretim ve iş gücü potansiyelinin, hem de gittikçe gençleşen sendikacılık ve sivil toplum faaliyetlerinin önemli bir yansıması olduğuna vurgu yaptı.

"Gençlerimizin dijital bağımlılık konusuna dikkatle eğilmesi gerektiğini düşünüyorum"

Teknolojinin hızla ilerlediği ve sosyal hayatı da aynı hızla dijitalleştirdiği bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Bakan Işıkhan, "Bugün, dijital sistem sadece çalışma hayatı ve endüstri ilişkilerini dönüştürmekle kalmamış, artık günlük rutinlerimizi de yönetir hale gelmiş durumdadır. Teknoloji, hayatı kolaylaştırabildiği gibi ne yazık ki bir noktadan sonra tehlikeli bir boyuta dönüşebilir. Bu nedenle, bugün, Kurultay kapsamında, teknolojinin karanlık yanına, dijital bağımlılık konusuna özellikle gençlerimizin dikkatle eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilhassa sosyalleşme kavramının ihtiva ettiği özelliklerin, artık birer birer sanal dünyaya, yapay ilişkilere ve anlık keyiflere dönüşmesi, sadece toplumsal hayatı değil aynı zamanda bireysel yaşamı da olumsuz yönde etkilemektedir. Dijital araçlara ulaşımın gittikçe kolaylaşmasıyla birlikte sanal dünyaya yüklediğimiz anlam, maalesef bizi, dijital bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır" açıklamasında bulundu.

"Dijital bağımlılıktan korunmanın yolu; dijital mecraları birer sorun çözücü bir araç olarak görmekten vazgeçmektir"

Bakan Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından, illegal siteler aracılığıyla bahis oyunlarına varıncaya kadar pek çok alt kategorisi bulunan ve toplumsal gelecek adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken ciddi bir tehdit olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti.

"Dijital dünyayla fazla temasın; iş sağlığı ve güvenliğini riske attığı, iş performansını düşürdüğü ve iş kazalarına neden olduğu uzmanlarca ortaya konulan bir gerçektir. Bu tehdit bugün, ailede, iş ve sosyal hayatta ilişkileri bozmakla kalmamakta, ruhsal ve bedensel sağlık sorunları başta olmak üzere, yaşam kalitemizi düşürecek birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. Şunu çok net bir şekilde ifade etmeliyim ki; teknoloji ve dijital araçlar; sosyal hayatın kaçış noktası veya sorumluluklarımızın acil çıkış kapısı değildir. Dolayısıyla dijital bağımlılıktan korunmanın ve gençlerimizi de bu tehlikelerden korumanın öncelikli yolu; dijital mecralara dair gerçeklik algımızı doğru yönde belirlemek ve bu alanları birer sorun çözücü bir araç olarak görmekten vazgeçmektir."

"Dijital dünyayla kurduğumuz bu ilişkilerde belli sınırlar koymak durumundayız"

Gençlere dijital risklere karşı dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Işıkhan, "İnsanlarla kurduğumuz ilişkilerde nasıl belli sınırlar ve kriterler belirliyorsak, dijital dünyayla kurduğumuz bu ilişkilerde de belli sınırlar koymak ve irademizin yönetimini, sanal dünyaya teslim etmekten kaçınmak durumundayız. Dijital bağımlılığın bir salgın halinde yayılmasını engelleyerek, teknolojiyi sadece hayatı kolaylaştıracak bir araca dönüştürmek bizim elimizdedir" diye konuştu.

Metal sektörünün, Türkiye'nin üretim ve ihracatında büyük payı olan ve aynı zamanda dijitalleşmenin de en çok etkilendiği sektörlerden biri olduğuna da vurgu yapan Işıkhan, bu sektörde dijital dönüşümü doğru yönetmenin, değişimi olumlu bir gelişime çevirmenin önemine vurgu yaptı.

"Dijital mecranın risklerine karşı çalışma hayatında sağlıklı bir dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz"

Işıkhan, Bakanlık olarak İŞKUR aracılığıyla, özellikle kadınlara ve gençlere yönelik yürüttükleri dijital okuryazarlık ve teknolojik okuryazarlık eğitimlerinin önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyleyerek, "Katılımcılarımıza bir taraftan çağın gerektirdiği dijital becerileri kazandırıp onların geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasını sağlarken, diğer yandan da dijital mecranın risklerine karşı bilinç kazandırma, sanal dünya ile fiziksel dünya arasındaki gerçeklik algısını doğru yönlendirmeye yönelik eğitimlerimizle, çalışma hayatında sağlıklı bir dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle, sadece 2026 Ocak-Nisan ayı içerisinde, 3 bin 797 kişinin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlamış durumdayız. Çalışma hayatında dönüşüme yön verecek bu tür eğitim ve projelerle; sendikalarımız, konfederasyonlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla iş birliği yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Güvenliğin yoksa, ailen de yok, fabrikan da yok, işin de yok"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise, "Savaşların yaşandığı bir dünyada, güvenliğin olmadığı bir bölgede diğer konuların ikincil önemde olacağına dikkati çekerek, Silahın, paran, güvenliğin yoksa, ailen de yok, fabrikan da yok, işin de yok, iş yerin de yok" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 'Etik Yasası'na ihtiyaç olduğu dile getiren Atalay, sendikalar, siyasi partiler ve belediyelerin de bu yasaya tabi olmasını istedi.

"İşçilerin haklarını ödemeyenlerin lisansları iptal edilsin"

Atalay, son dönemde haklarını alamadığı için Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerine ithafen değerlendirmede de bulunarak, "Giresun'da, Beypazarı'nda, Soma'da bir işveren var ki kim bu işveren? Yahu işçiyi yerin altında çalıştırıyor ama aylardır maaşını vermiyor. Türkiye duyuyor, devletin tamamı duyuyor. Sayın Bakanım bunun lisansını iptal etme imkanınız yok mu ya? Bu maden işçisinin parasını vermiyor ya. Yani bunlar kene gibi, emek hırsızı bunlar. Sırtına biniyorlar ülkenin belli kesimlerinin, işçiyi çalıştırıyor yerin altında. Verdiği para üç kuruş onu da aylardır vermiyor. İşçi de diyor ki ya benim maaşımı ver. Nisan ayından beri maaşımı almıyorum. Gayretinizi emeğinizi biliyorum Sayın Bakanım. Bunu sürdürmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, Bakan Işıkhan'a hediye takdiminde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: Gençler dijital bağımlılığa dikkat etmeli - Son Dakika

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