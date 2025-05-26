Bakan Işıkhan İş İnsanlarıyla Toplandı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan İş İnsanlarıyla Toplandı

26.05.2025 08:49
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Çalışma Bakanı Işıkhan, Kayseri'deki iş insanları ile istişare toplantısı düzenledi.

1) BAKAN IŞIKHAN, İŞ İNSANLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Işıkhan: Önceliğimiz işin geleceğinden önce, işçimizin geleceği (3)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş'te Güvenli Gelecek' programı ile 'İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nın açılışının ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Işıkhan daha sonra da Kayseri Ticaret Odası'nda kentteki iş insanları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Kayseri'nin alın terinin ne demek olduğunu en iyi bilen şehirlerden biri olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Bugün Kayseri, 42 bini aşkın işletmesiyle Türkiye genelinin yüzde 2'sini, şehir nüfusunun ise yaklaşık yarısını istihdam etmektedir. Kayseri'deki her 4 iş yerinden biri, ticaret alanında faaliyet gösterirken özellikle imalat sektöründeki yüzde 21'lik, ulaştırma ve depolama sektöründeki yüzde 8'lik, inşaat sektöründe ise yüzde 7'lik payıyla istihdamda önemli bir yere sahiptir. Kayseri; 2002'den bu yana 10'a katladığı ihracatı, istihdamda, sanayide kırdığı rekorlarla ülkemiz için bir gurur vesilesidir. Bakınız, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla Kayseri'de; aktif sigortalı çalışan sayısı 390 bine ulaşmış durumda. Bu rakam, 22 yıl öncesine göre yüzde 100'ün üzerinde bir artışa tekabül ediyor. Bu, şehrimizin girişimcilik ruhunun ve özel sektör dinamizminin en açık göstergesidir" diye konuştu.

ENGELLİ İSTİHDAM MODELİ

Engelli vatandaşlara yönelik destekli istihdam modeli hakkında da bilgiler veren Vedat Işıkhan, "Otizm, Down sendromu ve serebral palsi gibi özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını teşvik eden modelde iş koçluğu desteği, ücret desteği ve iş yeri düzenleme desteği sağlanmaktadır. Engelli iş koçu-danışmanı desteğinde projede görev yapacak engelli iş koçu-danışmanı için aylık asgari ücretin işverene maliyet tutarının yüzde 15 fazlası tutarında ödeme işe giriş tarihinden itibaren proje süresince yapılacaktır. Bu rakam da 35 bin 881 TL. Engelli ücret desteğinde de proje kapsamında; iş yerinde çalışacak serebral palsili, otizmli ve Down sendromlu engelliler başta olmak üzere zihinsel engelli işçilerin ücret giderleri işe giriş tarihinden itibaren, brüt asgari ücret üzerinden desteklenecektir. Bu destek engelli birey için SGK'ya bildirilen prim gün sayısına göre ödenecektir Bu rakam 26 bin TL civarında olacak. İş yeri düzenleme desteği ile iş yerinin, proje kapsamında istihdam edilen engelli bireylere uygun hale getirilmesine yönelik olarak yapılacak harcamaların, sözleşme imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplam engelli ücret desteğinin yüzde 25'ini aşmayacak kadarı desteklenecektir. Destekli İstihdam Projeleri için proje süresinin en az 6 ay, en fazla 12 ay olması planlanıyor. İşte biz, bu ve bunun gibi birçok projeyi ve potansiyeli doğru politikalarla desteklediğimizde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan İş İnsanlarıyla Toplandı - Son Dakika

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