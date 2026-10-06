Bakan Işıkhan: "İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Işıkhan: "İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Işıkhan: "İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor ve son açıklanan ağustos verisinde de yüzde 7,8’e gerilemiş durumda" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'de yer verilen yeni nesil çalışma modellerini paydaşlarla istişare etti. Bakan Işıkhan, düzenlemelerde Avrupa ülkelerindeki uygulamaları da incelediklerini söyledi.

Bakan Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle toplantı düzenlendi. Toplantıda, 2027-2029 OVP'de yer alan yeni nesil çalışma modelleri ele alındı.

"İŞSİZLİK ORANIMIZ YAKLAŞIK 40 AYDIR TEK HANELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iş gücü piyasasında hayata geçirilen politikalarla önemli kazanımlar elde edildiğini savunan Işıkhan, şunları söyledi: "İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor ve son açıklanan ağustos verisinde de yüzde 7,8'e gerilemiş durumda. Genç işsizlik oranımız yüzde 13'e gerilemiş durumda. Ancak bu olumlu tabloyu daha ileriye taşımak ve işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz."

Işıkhan, çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

"AMACIMIZ TEK TİP BİR ÇALIŞMA MODELİ OLUŞTURMAK DEĞİL"

Merkez Bankasının Enflasyon Raporu'nda, farklı demografik grupların ihtiyaçlarına göre tasarlanacak iş gücü politikalarının katılım oranını artırabileceğine dikkat çekildiğini belirten Işıkhan, kadın istihdamına yönelik İş Pozitif ve genç istihdamına yönelik Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programlarını hatırlattı. Işıkhan, "Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil; farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır" dedi.

KADIN VE GENÇLERE ÖNCELİK

OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve kadınlarla gençlerin iş gücüne katılımının artırılmasına yönelik politikaların öngörüldüğünü aktaran Işıkhan, iş gücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmediklerini söyledi. Işıkhan, iş gücünün niteliğini, potansiyel iş gücünü ve farklı demografik grupların durumunu daha yakından izlemeleri gerektiğini ifade etti.

AVRUPA'DAKİ MODELLER İNCELENİYOR

Düzenlemelerde uluslararası uygulamaları da dikkate aldıklarını belirten Işıkhan, "Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi. Toplantıda farklı görüş ve eleştirilerin de dile getirilmesini beklediklerini söyleyen Işıkhan, bunları çalışmayı geliştirecek katkılar olarak değerlendireceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıVedat IşıkhanEkonomiAnkaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
17:33
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
16:37
Hakemler Dosyası’nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 17:47:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: "İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei