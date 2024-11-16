Bakan Işıkhan: 'Sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık' - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: 'Sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık'

Bakan Işıkhan: \'Sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık\'

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Rize'deki kongrede muhalefeti eleştirerek, SGK'ya borcu olan belediyelerin ülkede yarattığı sorunları ve hükümetin yaptığı yatırımları anlattı. Ekonomi, sosyal güvenlik ve yerel hizmetlere dair hedeflerini paylaştı.

16.11.2024 19:12  Güncelleme: 19:14
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Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan: "Hala; 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık"

RİZE - Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan "Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak, hala; 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Rize'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan AK Parti'nin Merkez İlçe Başkanlığı kongresine katıldı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Işıkhan SGK'ya borcu olan belediyelere değinerek, "Vurgun ve borç siyasetiyle günü kurtarma derdinde olan belediyelerin yönetemediği şehirlerimiz dahi bu yatırımlardan nasibini aldı, almaya devam ediyor. AK Parti olarak Türkiye'de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attık. Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak, hala; "biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz" diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef. Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK'ya milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık. Halkın yararına herhangi bir faaliyet şöyle dursun, vatan, millet düşmanlığını siyaset sanan muhalefet anlayışına hala bir çözüm bulamadık maalesef" dedi.

Konuşmasının devamında "Terör ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Işıkhan "Biz her gün yeni bir eserle, yeni bir icraatle, ülkemize hakkı olan itibarı geri kazandırma çabası içerisindeyken, birileri terörle, kaosla ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü yavaşlatma derdinde. Şunu herkes çok iyi bilmeli ki Türkiye'nin bu tür gündemlerle kaybedecek vakti yoktur. Birileri engel olmaya çalışsa da Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılı inşa edecek büyük hedefleri, yürünecek uzun bir yolu var. Teröre ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Ekonomi başta olmak üzere, sağlıktan sosyal güvenliğe, milli savunmadan teknolojiye varana kadar her alanda, bugüne kadar attığımız sağlam temelleri yükseltmeye devam edeceğiz. Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla bir taraftan şehirlerimizi daha fazla yatırımla büyütürken diğer yandan da yerel ve genel hizmetlerin koordinasyonunu artırarak her bir şehrimizi dünya standartlarının da üstüne çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: 'Sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık' - Son Dakika

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