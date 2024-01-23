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Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükselttiklerini açıkladı. Ayrıca, İŞKUR aracılığıyla yürütülen aktif iş gücü piyasası programlarını daha etkili hale getirmeyi düşündüklerini belirtti. Kısa çalışma ödeneği ve asgari ücret zammı konularında da açıklamalarda bulunan Işıkhan, emeklilere yapılan zam oranlarını da paylaştı.

Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını yüzde 49,25\'e yükseltiyoruz
23.01.2024 - 22:47,
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Bakan Işıkhan: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki istihdama dönüş programları, işsizlik sigortasında değişiklik düzenlemesi ve kısa çalışma ödeneği gibi konu ele alan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen yüzde 5'lik zammın da arttırıldığını duyurdu.

Burada konuşan Işıkhan, İŞKUR aracılığı ile yürütmüş oldukları aktif iş gücü piyasası programlarını daha etkili ve kapsamlı hale getirmeyi düşündüklerini söyledi. Kurs ve programlarda program süresinin 3 katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğünü 2 katına indirdiklerini dikkati çeken Işıkhan, Kurs ve Program sonrası istihdam taahhüt oranı yüzde 60'a indirildiğini de anımsattı.

"Kısa çalışma ödeneği bölgesel, sektörel ve afetler sonrasında çalışanlarımıza verdiğimiz bir nakti destekti"

TBMM'ye verilen İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi hakkında sorulan soruları yanıtlayan Işıkhan, yasa tasarısı ile aktif ve pasif iş gücü piyasasını dengelemeye çalıştıklarını ifade etti.

Pasif işgücü piyasasının etkinliğini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaların başında ise kısa çalışma ödeneğinin olduğunu belirten Işıkhan, "Kısa çalışma ödeneği, özellikle bölgesel, sektörel ya da afetler sonrasında çalışanlarımıza verdiğimiz doğrudan bir nakti destekti. Bu rakam 8 bin ile 12 bin arasında çalışana doğrudan verdiğimiz bir destekti. Biz bunu işsizlik sigortası fonundan karşılıyoruz. Bu yıl içerisinde nakti yardım niteliğinde Kovid-19 sürecinde 3,8 milyon çalışanımıza verdik. Yasal teklif olarak verdiğimiz bu uygulamada da vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yaralanması için son 3 sende gereken asgari prim gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz. Bu şekilde daha fazla vatandaşımıza ulaşmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürdük"

Bakan Işıkhan, sene başında yapılan asgari ücret zammında geçen seneye oranla yüzde 100'lük bir artış olduğunu hatırlatan Işıkhan, "Yıllık enflasyon yüzde 64,77 iken asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 100 zam yapmamız aslında ne kadar önemli bir başarı gösterdiğimizi de gösteriyor. Enflasyon oranı üzerinde de zam vererek çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürdük" diye konuştu.

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı yüzde 49,25'e yükseltiyoruz"

Emeklilerimize 2024 yılı zam oranları belli olmuştu. Memur emeklilerimiz için yüzde 49,25 oranında artış sağlanmıştı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerimiz içinse yüzde 37,57 orana ek olarak kabine toplantımızda yüzde 5 ek ilave zam eklenilerek yüzde 42,6'ya çıkarmıştık. Bu düzenleme TBMM Genel Kurulu'na sunulmuş durumda. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda, ben, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Yapılan çalışmalar sonrasında belli bir noktaya ulaştık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz - Son Dakika


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