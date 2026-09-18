Bakan Işıkhan: Yozgatlı genç başka şehre gitmek zorunda kalmasın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Yozgat'ın imkanlarını yatırıma ve istihdama dönüştürmeyi amaçladıklarını belirterek, "Biz istiyoruz ki Yozgatlı genç kardeşimiz geleceğini kurmak için başka bir şehre gitmek zorunda kalmasın. Kendi memleketinde okusun, çalışsın, üretsin, ailesini kursun ve geleceğini Yozgat'ta inşa edebilsin" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yozgat'ta düzenlenen toplantıda kentin üretim kapasitesi, yatırım ortamı ve istihdam hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yozgat'ın Anadolu'nun kalbinde yer alan müstesna bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, kentin ulaşım altyapısı ve stratejik konumuyla büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Yozgat'ın imkanlarını yatırıma ve istihdama dönüştürmeyi amaçladıklarını belirten Işıkhan, "Biz istiyoruz ki Yozgatlı genç kardeşimiz geleceğini kurmak için başka bir şehre gitmek zorunda kalmasın. Kendi memleketinde okusun, çalışsın, üretsin, ailesini kursun ve geleceğini Yozgat'ta inşa edebilsin. Bunun da yolu, özel sektörümüzün güçlenmesinden, yeni yatırımlardan ve nitelikli istihdam imkanlarının artmasından geçiyor" dedi.

"İŞKUR aracılığıyla 80 binden fazla vatandaşımızı işe yerleştirdik"

Kentte son yıllarda sağlanan istihdam verilerini paylaşan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında 831 kişinin işe yerleştirildiğini, 2025 yılında bu sayının 6 bin 41'e yükseldiğini aktardı. 2002'den 2026 yılı Ağustos ayına kadar toplam 80 bin 929 vatandaşın işe yerleştiğini belirten Bakan Işıkhan, "Aynı dönemde vatandaşlarımızın mesleki niteliklerini geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz aktif işgücü programlarından 31 bin 293 vatandaşımız yararlandı. 2023 yılından bu yana Yozgat'a TYP ve İşgücü Uyum Programları kapsamında aktardığımız kaynak 2 milyar 645 milyon liraya ulaştı. Ayrıca 2002'den 2026 Temmuz ayına kadar Yozgat'ta 31 bin 71 işyerimiz istihdam teşviklerimizden yararlandı ve sağladığımız teşvik tutarı 2,1 milyar lirayı aştı" dedi.

Ekonomik hedeflere de değinen Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Program kapsamında 2027-2029 döneminde ülke genelinde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı ve işsizlik oranını 2029 yılında yüzde 7,6'ya indirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kalkınmanın temel şartının huzur ortamı olduğunu belirten Işıkhan, "Terörsüz Türkiye hedefimiz; huzurun ve kardeşliğin güçlendiği, kaynaklarımızın üretime, yatırıma, istihdama ve kalkınmaya daha fazla yöneldiği güçlü Türkiye hedefidir. Terörün ve şiddetin gölgesinin tamamen ortadan kalktığı bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımızın tamamı olacaktır. Huzur arttıkça yatırım artacak, yatırım arttıkça üretim ve istihdam güçlenecektir" diye konuştu.