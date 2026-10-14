Bakan Kacır, 23 şehirde 43 projeye 260 milyon avro kaynak sağlandığını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son dönemde Avrupa değer zincirlerinin ve tedarik ağlarının en önemli oyuncularından biri haline geldiğini belirterek, "Avrupa ekonomisinin kalkınmasına ve rekabet gücüne Türkiye olarak önemli katkılar sağlıyoruz." dedi.

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı Katılım Öncesi Yardım Mekanizması (IPA) II Dönemi Kapanış Konferansı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Bakanlık olarak Türkiye'nin AB adaylık sürecinde önemli işbirliği başlıklarından olan IPA kapsamında Rekabetçi Sektörler Programı'nı uygulamaya aldıklarını anlatan Kacır, program kapsamında özellikle 2014-2020 döneminde başlattıkları projelerin kapanış törenlerini bugün icra ettiklerini söyledi.

Kacır, Türkiye ve AB arasındaki güçlü ekonomik ve ticari bağlara dikkati çekerek, "İkili ticaret hacmimiz 235 milyar dolara yaklaştı ve karşılıklı olarak dengeli bir ticaret ilişkisini sürdürüyoruz. Türkiye son dönemde Avrupa değer zincirlerinin, tedarik ağlarının en önemli oyuncularından biri haline geldi. Avrupa ekonomisinin kalkınmasına ve rekabet gücüne Türkiye olarak önemli katkılar sağlıyoruz." diye konuştu.

Kapanışını gerçekleştirdikleri Rekabetçi Sektörler Programı'nda hayata geçirdikleri projelerin, Türk sanayisi ile Avrupa değer zincirleri arasındaki entegrasyon ile Türkiye sanayisinin ve girişimcilik ekosisteminin rekabet gücünün yükselmesine vesile olduğunu belirten Kacır, bu kapsamda 23 şehirde 43 projeye 260 milyon avro kaynak sağladıklarının altını çizdi.

Şehirlerin potansiyeli öne çıkarıldı

Kacır, şehirlerin potansiyelini harekete geçirecek alanları da önceliklendirdiklerine işaret ederek, Bursa'da, kompozit malzeme ve teknik tekstil alanlarında tasarım ve prototip üretim kabiliyetlerini geliştirmeye dönük programları hayata geçirdiklerini aktardı.

Eskişehir'in havacılık ve raylı sistemlerde önemli bir kümelenmeye sahip olduğunu belirten Kacır, burada ileri prototipleme altyapıları kurduklarını, bu sektörlere yönelik yeni ürün geliştirme imkanlarını artırdıklarını söyledi.

Kacır, Konya'yı da akıllı tarım teknolojileriyle buluşturacak projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Endüstriyel tasarım ve prototipleme alanında Türkiye'nin öncü şehri olmaya devam eden İstanbul'a yönelik projeleri Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında şehre kazandırdıklarını anlatan Kacır, "Ankara'da yenilikçi teşhis ve tedavi teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik araştırma altyapılarını üniversitelerimize kazandırdık. İzmir'de temiz enerji ekipmanları üreten işletmelerin kümelenme ve uluslararası pazarlara açılmalarına öncülük ettik." bilgisini paylaştı.

Kacır, çini ve seramik sanatının köklü merkezi Kütahya'nın geleneksel üretim birikimini, dijital tasarım ve inovasyon odaklı yeni imkanlarla buluşturduklarını aktararak, tarımsal zenginlikleriyle öne çıkan Giresun ve Şanlıurfa'da, özellikle gıda test ve analiz laboratuvar altyapılarını güçlendirerek yerel ürünlerin kalite standartlarını yükseltecek adımlar attıklarını kaydetti.

Gastronomi ve gıda sanayisindeki birikimiyle öne çıkan Gaziantep'e, fıstığın işlenmesinde verimliliği artıracak pilot üretim tesisini kazandırdıklarını belirten Kacır, Tunceli'de Munzur Üniversitesi bünyesinde, nadir toprak elementlerinin yüksek teknolojili uygulamalarda değerlendirilmesine yönelik araştırma altyapısı kurduklarına dikkati çekti.

Türkiye'nin Avrupa'da güçlenen rolünü tahkim edecek adımlar sürecek

Kacır, 25 AR-GE ve inovasyon merkezi, 3 dijital dönüşüm merkezi, 8 ortak kullanım tesisi, 3 test ve analiz merkezinden oluşan kapsamlı bir teknoloji ve inovasyon altyapısını, sanayinin, araştırmacıların ve üniversitelerin hizmetine sunduklarını belirtti.

Böylece KOBİ'lerin daha ileri teknoloji imkanlarıyla buluştuğunu bildiren Kacır, şöyle devam etti:

"Teknoloji girişimlerimiz ürünlerinin ticarileşmesi için yeni fırsatlar elde etti. Üniversitelerimiz geliştirdikleri bilgiyi sanayiye daha etkin şekilde kazandırdı. Sanayicilerimizin küresel pazarlarda rekabet gücü yükseldi. Önümüzdeki dönemde de Türkiye-AB ilişkilerini müspet bir istikamette geliştirmeye, olumlu bir ajandayla Türkiye'nin Avrupa'da güçlenen rolünü tahkim edecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kacır, Türkiye-AB ilişkilerinde önemli konulardan birinin de Avrupa'nın rekabet gücünü korumaya yönelik Sanayi Hızlandırma Yasası ve Made in EU programında ortaya koyacağı yaklaşımlar olduğunu dile getirdi.

Türk ekonomisinin ve Türkiye'nin sanayi ile teknoloji gücünün Avrupa'ya değer kattığını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi Hızlandırma Yasası, Made in EU gibi programlarda Türkiye'nin mutlaka AB üyeleriyle aynı çerçevede değerlendirilmesinin, Gümrük Birliği ortaklığımızın hukukuna riayet anlamına geleceğini ve hem AB'nin hem Türkiye'nin gelecekte bir kazan-kazan içinde olmasına yarar sağlayacağını değerlendiriyor ve bu hakikati Avrupalı paydaşlarımıza, muhataplarımıza sıklıkla hatırlatıyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde küresel rekabet yarışında AB ve Türkiye arasındaki işbirliği güçlenerek devam edecektir. Biz Türkiye olarak Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayimizin katma değerini artırmaya, yenilikçi ürün ve hizmet geliştirme kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz."