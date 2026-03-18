Bakan Kacır'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 'bir hilal uğruna canını feda eden' tüm şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 'bir hilal uğruna canını feda eden' tüm şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar, 'dünyada eşi benzeri olmayan Boğaz Harbi'nde' cesaretleri ve kahramanlıklarıyla tarih yazdılar. Çanakkale ruhunu tüm dünyaya gösterdiler. İşte bu, bizi bir arada tutan ve büyük Türkiye ideali için gece gündüz çalışmamızı sağlayan ruhtur."