Bakan Kacır'dan Antalya'da yoğun diplomasi trafiği Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında çeşitli ülkelerden üst düzey isimlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ile sanayi, teknoloji ve uzay alanındaki ortak çalışma fırsatları ele alındı.

Kacır, NSosyal hesabından ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Antalya Diplomasi Forumu marjında Kosova Başbakan Yardımcısı Sayın Fikrim Damka, Sırbistan Dışişleri Bakanı Sayın Marko Durıc, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabavat, Singapur Devlet Bakanı Sayın Gan Siow Huang, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı, önceki dönem Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın Celso Amorim, Uluslararası Uzay Federasyonu İcra Direktörü Sayın Christian Feichtinger ile verimli görüşmeler yaptık. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış, istikrar ve refah adına ortaya koyduğu küresel vizyona, sanayi ve teknolojide güçlü işbirlikleriyle katkı sunmaya devam edeceğiz."