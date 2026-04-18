Bakan Kacır'dan Antalya'da yoğun diplomasi trafiği Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış, istikrar ve refah adına ortaya koyduğu küresel vizyona, sanayi ve teknolojide güçlü işbirlikleriyle katkı sunmaya devam edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında çeşitli ülkelerden üst düzey isimlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ile sanayi, teknoloji ve uzay alanındaki ortak çalışma fırsatları ele alındı.

Kacır, NSosyal hesabından ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Antalya Diplomasi Forumu marjında Kosova Başbakan Yardımcısı Sayın Fikrim Damka, Sırbistan Dışişleri Bakanı Sayın Marko Durıc, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabavat, Singapur Devlet Bakanı Sayın Gan Siow Huang, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı, önceki dönem Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın Celso Amorim, Uluslararası Uzay Federasyonu İcra Direktörü Sayın Christian Feichtinger ile verimli görüşmeler yaptık. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış, istikrar ve refah adına ortaya koyduğu küresel vizyona, sanayi ve teknolojide güçlü işbirlikleriyle katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Antalya, Refah, Son Dakika

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal’ı vefat yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

12:14
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı Merak edilen soru yanıt buldu
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:36
Nöbetçi öğretmen diğer öğrencileri kurtarmak için “Yere yatın“ diye bağırmış
Nöbetçi öğretmen diğer öğrencileri kurtarmak için "Yere yatın" diye bağırmış
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:52:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.