Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, evlatlarının hayatında güzel izler bırakan, sevgileriyle güç veren, emekleriyle geleceği inşa eden tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.
Kacır, NSosyal hesabından "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Evlatlarının hayatında güzel izler bırakan, sevgileriyle güç veren, emekleriyle geleceği inşa eden tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Kacır'dan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
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