Bakan Kacır, Diğer Bakanları Ziyaret Etti

11.03.2026 23:37
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İçişleri ve Adalet Bakanları ile işbirliği görüşmeleri yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Bakanlar Kacır, Çiftçi ve Gürlek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kacır, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi ziyaretimde, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Sayın Bakanımıza ev sahipliği için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

Bakan Çiftçi ise paylaşımında "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, Gürlek'i ziyaretine ilişkin de "Kurumlarımız arasındaki işbirliklerini istişare ettik. Değerli Bakanımıza ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gürlek ise ziyaret için paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bakanlıklarımız arasındaki iş birliği, dijital dönüşüm süreçleri ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak ortak projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, büyük bir uyum içerisinde ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Bakanımıza nazik ziyareti ve güzel temennileri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

