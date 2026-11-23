Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nı açtıklarını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından çağrının detaylarını paylaştı.

Sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nı başvurulara açtıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2026."

Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgiye göre, çağrıya yönelik başvurular "rip.sanayi.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.