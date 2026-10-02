Bakan Kacır, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te cerrahi cihazı inceledi, tabu oynadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu'da stantları ziyaret etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 3'üncü gününde devam ediyor.

Kacır, Bilişim Vadisi, ROKETSAN ve Can Sağlığı Vakfının stantlarını ziyaret etti.

Can Sağlığı Vakfının Laparoskopi Deneyim Alanı'ndaki kapalı cerrahi müdahale cihazını inceleyen Kacır, ürünler hakkında bilgi aldı ve ardından stantta tabu oynadı.

Kacır, HAVELSAN'ın standını ziyaret ederek, daha sonra Göbeklitepe çadırına geçti ve buradaki sinevizyon gösterisini izledi.

ERDEMİR'in geçmiş ve gelecek deneyim alanlarına giren Kacır, burada yer alan "nasıl başladık", "nasıl başardık", "nereye ulaştık", "neye odaklandık" ve "neyi başaracağız" başlıklarında hazırlanan videoları izleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.