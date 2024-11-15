Bakan Kacır: "Türkiye ve Katar, bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmaya devam edecek" - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Kacır: "Türkiye ve Katar, bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmaya devam edecek"

Bakan Kacır: "Türkiye ve Katar, bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmaya devam edecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki stratejik ortak olarak Türkiye ve Katar'ın, bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Ticaretimizi geliştirecek, yatırımların önünü açacak adımlar atmayı sürdüreceğiz.

15.11.2024 01:47
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki stratejik ortak olarak Türkiye ve Katar'ın, bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Ticaretimizi geliştirecek, yatırımların önünü açacak adımlar atmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani başkanlıklarında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısını gerçekleştirdiklerini bildiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın devlet başkanlarımızın belirlediği vizyon doğrultusunda son yıllarda mükemmel bir seviyeye erişen ilişkilerimizi sanayi ve teknoloji yatırımları ile daha da ilerleteceğiz. İki stratejik ortak olarak Türkiye ve Katar, bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmaya devam edecek. Toplantı marjında Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile birlikte Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Şeyh Faysal Bin Sani El Sani ile görüşme gerçekleştirdik. Ticaretimizi geliştirecek, yatırımların önünü açacak adımlar atmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır: 'Türkiye ve Katar, bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmaya devam edecek' - Son Dakika

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