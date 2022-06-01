Bakan Karaismailoğlu: "Avrasya Tüneli'ni 1 ayda 21 bin motosiklet sürücüsü kullandı" - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "Avrasya Tüneli'ni 1 ayda 21 bin motosiklet sürücüsü kullandı"

01.06.2022 10:40
Bakan Karaismailoğlu: "Avrasya Tüneli'ni 1 ayda 21 bin motosiklet sürücüsü kullandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'ni mayısta günlük 704, toplamda ise 21 bin motosiklet sürücüsünün kullandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'ni mayısta günlük 704, toplamda ise 21 bin motosiklet sürücüsünün kullandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'nin 1 Mayıs'tan itibaren motosikletli sürücülere de hizmet vermeye başladığını hatırlattı.

Bir aylık dönemde günlük 704, toplamda ise 21 bin motosiklet sürücüsünün tünelden geçtiğini aktaran Karaismailoğlu, günde 53 bin aracın Avrasya Tüneli tercih ettiğini, bir aylık dönemde araç geçiş sayısının ise 1 milyon 641 bine ulaştığını belirtti.

Geçen ay en yüksek araç geçişinin 68 bin 755 ile 2 Mayıs'ta gerçekleştiğini kaydeden Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana Avrasya Tüneli ile zamandan, yakıttan ve karbon emisyonundan toplam 10 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi. Karaismailoğlu, "Özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçiş alternatifi olması hedeflenen Avrasya Tüneli, motosikletler için 05.00 - 23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 lira, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 lira olarak ücretlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Mayısta gece tarifesindeki geçişler yüzde 164 arttı

Avrasya Tüneli'nde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gece tarifesinde yüzde 50 indirim uygulanmaya başladığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Mayısta gece tarifesi kullanılarak yapılan geçişlerin sayısı yüzde 164, gün içi trafikteki payı da yüzde 154 artış gösterdi. İki yaka arası seyahatlerde 1 saate varan zaman tasarrufu pratik bir kısa yol görevi gören Avrasya Tüneli diğer seçeneklere göre yolu 10 kilometre kısaltarak kullanıcılarına zaman kazancı sağlarken, yakıt, emisyon ve araç bakım masraflarının da kayda değer ölçüde azaltılmasına yardımcı oluyor."

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli, İstanbul, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'Avrasya Tüneli'ni 1 ayda 21 bin motosiklet sürücüsü kullandı' - Son Dakika


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