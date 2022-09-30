Bakan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında konuştu: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak

Bakanlığın merkez binasında basın toplantısı düzenleyen Vahit Kirişçi,2 milyon 171 bin 646 çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alacaklarını bildirdi.

"TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMLERİ ÜRETİME AKTARMAK TEMEL HEDEFİMİZ"

Tarımda inovasyon ve dijitalleşmenin kısıtlı kaynaklardan daha etkin yararlanabilmek için bir zorunluluk olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, "Bakanlık olarak teknolojik dönüşümleri en etkin şekilde üretime aktarmak temel hedefimizdir. Geleneksel yöntemler yerine kaynaklarımızı daha etkin kullanabilmek için inovatif dönüşümü, yerli ve milli duyarlılığımızı koruyarak gerçekleştirmek zorundayız. Bunu yaparken çiftçilerimizin gelirini yükseltebilmek kadar çevreyi de gözetecek duyarlı uygulamaları da dikkate almaktayız" diye konuştu.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM TARIMA UYGULANACAK"

27-29 Eylül tarihleri arasında G20 Zirvesi çerçevesinde Endonezya'da düzenlenen Tarım Bakanları Toplantısı'na ilişkin izlenimlerini de paylaşan Bakan Kirişci, toplantıda tarım sektörünün dijital dönüşümün en önemli konu başlıklarından biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin tarım konusundaki dijital fikirlerinin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Kirişci, "Dijital dönüşüm anlamında ülkemiz tarımı için uygulamayı düşündüğümüz ve halihazırda uyguladıklarımız zirvenin oturumlarında gerçekten büyük ilgi gördü ve takdir topladı. Üstelik benzer konularda iş birliği yapmak isteyen mevkidaşlarımdan çok sayıda teklif aldığımı belirtmek isterim" dedi.

Kırsalda yaşamın refah içerisinde sürmesinin kentlerdeki sosyo-kültürel yapıyı da iyileştireceğini dile getiren Kirişci, bununla ilgili teşvik ve destekler için Tarım ve Orman Bakanlığının bütün birimlerinin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü aktardı. Üreticilerin işini kolaylaştırmaya dönük dijital dönüşüm hamleleri içerisinde desteklere başvurunun öncelikleri arasında bulunduğunu dile getiren Bakan Kirişci, "Özellikle tarımsal desteklerin sadeleştirilmesi hedefimiz bakımından dijital hizmetlerin geliştirilmesine çok önem veriyoruz. 65 ayrı kalemde 130 farklı başlık altında üreticilerimizi desteklediğimizi değişik konuşmalarımızda ifade ettik" dedi.

ÇKS BAŞVURULARI ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:"Üreticilerimiz, desteklemeler için tüm başvuruları, il müdürlüklerimiz ya da diğer birimlerimize bizzat başvurarak değil, e-Devlet üzerinden zahmetsizce yapabilecekler. 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren hizmete alıyoruz. 21 Haziran 2001 tarihinde başlamış olan ÇKS, artık bir evrim, bir değişim ve dönüşüm gerçekleştiriyor olacak."

"ÇİFTÇİMİZ DİJİTAL ÇAĞIN İMKANLARINDAN FAYDALANACAK"

23 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ÇKS Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle geçmiş dönemde tespit ettikleri bazı aksaklıkları düzelttiklerini, taşra teşkilatında uygulama birliğini sağlamış olduklarını ifade eden Bakan Kirişci, "ÇKS'deki başvuru süreç ve şartlarında getirilen düzenlemeyle dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlanmıştır. Yani çiftçimiz, dijital çağın imkanlarından faydalanacak, daha kolay bir süreç izleyerek başvurusunu yapacak ve Bakanlığımız da ÇKS verilerini kullanarak üretim planlamasına zemin hazırlayacak" dedi.

e-Devlet Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerin yararlanacağını bildiren Kirişci, sistemin çiftçilerin kolay kullanabileceği şekilde tasarlandığını, bunun bir seçenek olduğunu ve isteyen çiftçilerin İl/İlçe Müdürlükleri üzerinden de başvuru yapabileceklerini hatırlattı. 1 Eylül'de başlayıp sonraki yılın 30 Haziran tarihinde son bulan, yani 10 ay süreyle devam eden başvuru süresinin başarılı bir üretim planlaması yapılabilmesi için 4 aya düşürüldüğü bilgisini paylaşan Kirişci, "Yani, 2023 üretim yılı için başvurular, 1 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Her yıl başvuru tarihleri bu şekilde uygulanacaktır. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçilerimiz, ürün değişiklik bildirimlerini şubat ayı içerisinde yapabilecektir" diye konuştu.

Bakan Kirişci, ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak ÇKS belgelerinden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini söyledi.