Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak

22.07.2022 13:02
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 87 milyon 22 bin 278 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 87 milyon 22 bin 278 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "87 milyon 22 bin 278 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 68 milyon 234 bin 2 TL, Uzman Eller Proje Desteği 9 milyon 236 bin 854 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 9 milyon 551 bin 422 TL. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bakan Kirişci Venezuela Gezisinde: 'Hayvanlarımıza Burgerciden Burger Ismarlar Gibi Dışarıdan Yem Alıyoruz' Bakan Kirişci Venezuela Gezisinde: 'Hayvanlarımıza Burgerciden Burger Ismarlar Gibi Dışarıdan Yem Alıyoruz'
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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