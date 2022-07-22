Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 87 milyon 22 bin 278 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "87 milyon 22 bin 278 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 68 milyon 234 bin 2 TL, Uzman Eller Proje Desteği 9 milyon 236 bin 854 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 9 milyon 551 bin 422 TL. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.