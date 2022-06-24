Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den tarımsal destekleme ödemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den tarımsal destekleme ödemesine ilişkin açıklama Açıklaması

24.06.2022 14:17
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den tarımsal destekleme ödemesine ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, söz konusu tutarın dağılımına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için 22 milyon 843 bin 311 lira, "Uzman Eller Projesi" için 1 milyon 496 bin lira destek aktarılacak.

YORUMLAR
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3) Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3)
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den tarımsal destekleme ödemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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