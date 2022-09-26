Bakan Muş: Hizmet ihracatında 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, hizmet ihracatının geçen yıl 58 milyar dolara yaklaştığını ve hizmetler dengesinin 26,7 milyar dolar fazla vererek cari açığa olumlu katkı sağladığını belirterek, "Bu yılın ilk 7 ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında artış kaydederek 42 milyar dolara ulaşmıştır. Elde ettiğimiz bu ivmeyle hizmet ihracatında yıl sonu hedefimiz olan 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, bakanlıkta düzenlenen 'Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Muş, 2000'li yılların başından bu yana ortaya koydukları ihracat odaklı stratejilerin, Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sayılı siyasi ve ekonomik aktörlerden biri haline getirdiğini söyledi. Muş, ihracatçıların finansmana erişimini daha da kolaylaştıracak prefinansman modeli kurguladıklarını kaydederek, "Bu yılın ilk 8 ayı itibarıyla ihracatımız artışını sürdürerek 165,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmet ihracatımız da net döviz girdisi sağlaması, istihdam kaynağı olması ve yarattığı katma değer ile Türkiye ekonomisi bakımından kilit konumdadır. Söz konusu hizmet ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artış kaydederek 58 milyar dolara yaklaşmış ve hizmetler dengesi 26,7 milyar dolar fazla vererek cari açığa olumlu katkı sağlamıştır. Bu yılın ilk 7 ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında artış kaydederek 42 milyar dolara ulaşmıştır. Elde ettiğimiz bu ivmeyle hizmet ihracatında yıl sonu hedefimiz olan 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz" diye konuştu.

'PREFİNANSMAN MODELİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'Bakan Muş, nisan ayından itibaren Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ile yapılan çalışmalar sonucu prefinansman modelini, bugün imzalanan protokol ile hayata geçirdiklerini aktararak şunları kaydetti: "Bilindiği üzere firmalarımız ihracat desteklerimizden yararlanmak için öncesinde faaliyetini gerçekleştirerek harcama yapmakta ve gerekli belgeleriyle incelemeci kuruluşa başvurmaktadır. Bu başvurunun incelenmesi ve tahakkuku neticesinde destek ödemeleri yapılmaktadır. Ancak biliyoruz ki başvuru, inceleme ve tahakkuk süreçleri dahil edildiğinde, faaliyet ile ödeme arasında bir süre geçmekte ve bu durum ihracatçılarımıza finansman yükü doğurmaktadır. Bu yükü ortadan kaldırmak ve ihracatçılarımıza yönelik kredi kabiliyetini artırmak amacıyla 'İhracat Desteklerine İlişkin Karar'ımıza dayanarak, bakanlığımız koordinasyonunda Türk Eximbank ve İGE AŞ'nin katılımıyla prefinansman ve teminata yönelik bir model geliştirdik. Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği, Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği, Marka ve Turqualıty Destek Programları, İhracat ve E-İhracat Konsorsiyum statüsü verilen şirketlere yönelik destekler başta olmak üzere kurguladığımız modelde, mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve statü bazlı desteklerimize prefinansman imkanı getiriyoruz."'İHRACATÇILARIMIZIN TALEP ETTİĞİ YEPYENİ MODEL'

Bakan Muş, prefinansman kredisine ilişkin, "Bugüne kadar 2 bin 148 firmaya 6 milyar TL'nin üzerinde krediye kefalet sağlayarak ihracatçılarımıza finansman konusunda nefes aldıran ve bu konumunu her geçen gün güçlendirecek olan İGE A.Ş., prefinansman modelimizde de önemli bir sac ayağıdır. Nitekim protokol kapsamında Türk Eximbank tarafından prefinansman kredisi onaylanan ihracatçılarımıza, güçlü sermaye yapısıyla önemli bir paydaşımız olan İGE A.Ş. de öncelikli olarak teminat desteği sağlayacak. Kredisi ve öncesinde bakanlığımızdaki destek başvurusu onaylanan ihracatçılarımızın destekleri hızlı bir şekilde ödenecek ve ihracatçımız bu hak edişlerini doğrudan Türk Eximbank nezdinde kullandırılan kredilerin geri ödemesinde kullanabilecek. 'İhracat Desteklerine Yönelik Prefinansman Modeli', ihracatçılarımızın öteden beri talep ettiği yepyeni bir modeldir. Bu modelle desteklerimizin etkinliğini artıracak, her sene destekler için bütçeden ayrılan kaynağı finansman ile eşleştirerek çarpan etkisiyle ihracatçımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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Haber- Kamera: Şaduman UNUTMAZ- Celal ATALAY/ ANKARA,