Bakan Nebati, gıda perakendecilerinin temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
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Bakan Nebati, gıda perakendecilerinin temsilcileriyle görüştü

12.05.2022 19:18

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, firmaların vatandaşları rahatlatmak amacıyla devreye alacağı her uygulamayı değerli bulacaklarını ve bu uygulamalara ek olarak tamamlayıcı adımları hız kesmeden atacaklarını belirterek, "Vergisel düzenlemeler, teşvikler ve sübvansiyonlar ile etkin ve...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, firmaların vatandaşları rahatlatmak amacıyla devreye alacağı her uygulamayı değerli bulacaklarını ve bu uygulamalara ek olarak tamamlayıcı adımları hız kesmeden atacaklarını belirterek, "Vergisel düzenlemeler, teşvikler ve sübvansiyonlar ile etkin ve hızlı şekilde gerekli tüm adımları atıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcilerinin ardından, şeker, yağ, süt ve peynir üreticileri ile gıda perakendecilerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinciyle, fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın, vatandaşlarımızı rahatlatmak amacıyla devreye alacağı her uygulamayı değerli bulacağımızı ve bu uygulamalara ek olarak tamamlayıcı adımları hız kesmeden atacağımızı ifade etmek istiyorum. Vergisel düzenlemeler, teşvikler ve sübvansiyonlar ile etkin ve hızlı şekilde gerekli tüm adımları atıyoruz. Ülkemizin ileriye dönük hamlelerinde her daim katkı sunan firmalarımızın, ülkemizin menfaati için atacağı tamamlayıcı nitelikteki adımlar yarının müreffeh Türkiye'si için kilit bir role sahip olacaktır."

Bakan Nebati, gıda perakendecilerinin temsilcileriyle görüştü
Bakan Nebati, gıda perakendecilerinin temsilcileriyle görüştü
Bakan Nebati, gıda perakendecilerinin temsilcileriyle görüştü
Bakan Nebati, gıda perakendecilerinin temsilcileriyle görüştü

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, gıda perakendecilerinin temsilcileriyle görüştü - Son Dakika


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