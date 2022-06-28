Bakan Nebati, Madrid'de imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Nebati, Madrid'de imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

28.06.2022 23:46
Bakan Nebati, Madrid'de imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve dirayeti ile kazanılan bu diplomatik başarının, Türkiye'nin sahada olduğu kadar masada da ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Nebati, "NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda ülkemiz ciddi kazanımlar elde etmiştir." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet... Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet... Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve... Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve...
Kaynak: AA

Türkiye, Madrid, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Madrid'de imzalanan 'Üçlü Muhtıra'ya ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati, Madrid'de imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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