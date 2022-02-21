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Bakan Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü Açıklaması - Son Dakika

Bakan Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü Açıklaması

21.02.2022 12:28
Bakan Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini belirterek, katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelere devam ettiklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini belirterek, katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelere devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, söz konusu görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelere devam ettiklerini kaydeden Nebati, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meselelerle ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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