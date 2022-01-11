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Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu - Son Dakika

Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu

11.01.2022 19:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle eleştirdiği TÜSİAD'la Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir araya geldi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Bakan Nebati ile ekonomideki son gelişmeleri ve riskleri değerlendirdiklerini belirterek, "Atılan adımların reel sektöre etkilerini tartıştık. Çok açık bir iletişim ve samimi bir görüşme oldu. Bu istişareyi de Bakan Bey ile devam ettireceğimize inanıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bakanlık toplantı salonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik zorluklarla ilgili açıklamaları nedeniyle eleştirdiği TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaslowski, Bakan Nebati ile ekonomideki son gelişmeleri ve riskleri değerlendirdiklerini ifade etti.

"BU İSTİŞAREYİ DEVAM ETTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Bakan Nebati ile atılan adımların reel sektöre etkilerini tartıştıklarını ifade eden Kaslowski, "Çok açık bir iletişim ve samimi bir görüşme oldu. Bu istişareyi de Bakan Bey ile devam ettireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONLA İLGİLİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE CİDDİ ADIMLAR ATILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Kaslowski, vergi konularını ele aldıklarını, yeşil dönüşümle ilgili fırsatları kaçırmamak açısından da bazı önerilerde bulunduklarını dile getirerek, "Enflasyonla ilgili görüşlerimizi de paylaştık. Enflasyonla ilgili ciddi bir mücadele verileceğine inanıyoruz. Enflasyon çok yüksek seviyelere çıktı ama önümüzdeki dönemde bu konuda da ciddi adımlar atılacağını öngörüyoruz, ümit ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski

"BAKANLIK PAKET ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

Kredi faizlerinin seviyesine ilişkin bir soru üzerine de, finans sektöründeki sorunları da Bakan Nebati ile paylaştıklarını ifade eden Kaslowski, şunları kaydetti:

"Reel sektörde bu konuda bazı sorunlar var. Bunun üzerine de Bakanlık çalışıyor. Bunun da etkilerini göreceğiz. Şu an itibarıyla finansman kaynakları bulmakta sorunlar yaşanıyor. Bu tabii ki biraz kur şokundan da kaynaklanıyor. Bakanlık da bunun farkında ve bir paket üzerine çalışıyor."

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Recep Tayyip Erdoğan, Simone Kaslowski, cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu - Son Dakika
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